Gabriela Sloninę zapytano, czy chce grać dla Polski. Ta niejasna odpowiedź może martwić

Wiele wskazuje na to, że Gabriel Slonina wkrótce otrzyma powołanie do reprezentacji Polski. To jednak nie oznacza, że utalentowany bramkarz będzie w kolejnych latach występował w naszej kadrze, co sam zainteresowany przyznał w jednym z wywiadów. Zawodnik Chicago Fire zdradził, że rozmawiał już z trenerem kadry Stanów Zjednoczonych.

Gabriel Slonina wprawdzie urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale jego rodzice są Polakami. To sprawia, że może otrzymywać powołania zarówno do polskiej, jak i amerykańskiej reprezentacji. Kadra USA zresztą już usilnie zabiegała o bramkarza, zapraszając zawodnika Chicago Fire na zgrupowania drużyny młodzieżowej i seniorskiej. Z 17-latkiem spotkał się też Czesław Michniewicz, który chce skorzystać z usług utalentowanego bramkarza. – Jest duża szansa, że obejrzymy go na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji przed meczami czerwcowymi. Ostateczną decyzję musi podjąć on – zdradził w rozmowie z kanałem Łączy nas piłka. Reprezentacja Polski. Gabriel Slonina wciąż nie zdecydował Sam zainteresowany szczerze przyznał, że decyzja o wyborze drużyny narodowej będzie bardzo trudna. – Gadaliśmy już z selekcjonerem (Czesławem Michniewiczem – przyp. red.), a później rozmawiałem też z trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych – zdradził w wywiadzie dla Łnp. Jak zauważył Slonina, jego wybór będzie miał duży wpływ na dalszą karierę. – Jest trudno. Wiem, że ludzie będą patrzeć na moją decyzję. Będą tacy, którzy się z niej ucieszą i tacy, którym się ona nie spodoba. To będzie najtrudniejszy wybór w mojej karierze – dodał. Wciąż więc nie wiadomo, czy 17-latek zdecyduje się na grę w biało-czerwonych barwach. Slonina w przypadku wyboru kadry Czesława Michniewicza nie miałby na pewno problemów z komunikacją, ponieważ mówi po polsku. – W domu gadamy po polsku i jemy polskie jedzenie. Chcę też, żeby moje dzieci mówiły po polsku – zaznaczył. Jak zdradził, nasz rodzimy język wciąż sprawia mu problemy.

