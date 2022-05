Szykuje się sensacyjny powrót na ławkę trenerską. Doświadczony szkoleniowiec może objąć reprezentację Polski

Po tym, jak w 2020 roku Czesław Michniewicz odszedł z reprezentacji U-21 by prowadzić Legię Warszawa, na stanowisku szkoleniowca kadry zastąpił go Maciej Stolarczyk. Jego umowa z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasa 30 czerwca i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona. A to oznacza, że federacja musi poszukać następcy trenera.

Wśród kandydatów do zastąpienia Stolarczyka wymieniano Mariusza Lewandowskiego, który ostatecznie rozpoczął pracę w Radomiaku Radom. Nieoficjalnie mówiło się też, że kadrę może objąć Jacek Magiera, czyli były szkoleniowiec reprezentacji U-19 i U-20. Najnowsze doniesienia serwisu Meczyki.pl wskazują jednak na to, że Biało-Czerwonych ma poprowadzić Michał Probierz.

Kulesza zna Probierza

Doświadczony szkoleniowiec ma mieć wysokie notowania wśród działaczy PZPN-u, chociaż ostatecznego wyboru i tak dokona Cezary Kulesza. Ten jednak współpracował z Probierzem w Jagiellonii Białystok, dzięki czemu zna jego warsztat trenerski. Jedynym „mankamentem” kandydatury niespełna 50-letniego szkoleniowca jest fakt, że w swoim bogatym CV nie ma współpracy z kadrą narodową.

Probierz prowadził za to wiele klubów Ekstraklasy, w tym Widzew Łódź, wspomnianą Jagiellonię, Lechię Gdańsk czy Cracovię. Na początku stycznia podpisał nawet kontrakt z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, ale po dwóch dniach sam szkoleniowiec poprosił o rozwiązanie umowy, motywując decyzję brakiem porozumienia z władzami klubu odnośnie celów transferowych i organizacji zespołu.

Szkoleniowiec największe sukcesy święcił z Jagiellonią, z którą wywalczył krajowy puchar i superpuchar oraz zdobył wicemistrzostwo kraju. Dobrze radził sobie także w Krakowie, a Cracovia pod jego wodzą uzupełniła klubową gablotę o Puchar Polski i Superpuchar.

