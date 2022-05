Marek Koźmiński wskazał przyszłego selekcjonera kadry Polski. Ten trener go zachwyca

14 maja stało się to, na co czekali wszyscy kibice Lecha Poznań od siedmiu lat. Właśnie tego dnia okazało się, że Kolejorz po długim czasie powrócił na fotel mistrza Polski. Stało się to dzięki zwycięstwu ekipy z Wielkopolski nad lokalnym rywalem. W przedostatniej kolejce podopieczni Macieja Skorży wygrali z Wartą 2:1, a że jednocześnie później Raków Częstochowa przegrał 0:1 z Zagłębiem Lubin, to Lech mógł cieszyć się zdobycia tytułu.

Marek Koźmiński widzi w Macieju Skorży przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski

Wielką zasługę w odniesieniu tego sukcesu ma Maciej Skorża, który wrócił na Bułgarską pod koniec poprzednich rozgrywek. Zastąpił wtedy Dariusza Żurawia, pod którego wodzą Kolejorz radził sobie fatalnie i na koniec sezonu zajął miejsce w środku tabeli Ekstraklasy. Kolejne rozgrywki były dla poznaniaków znacznie bardziej udane, o czym świadczy zdobycie przez nich mistrzostwa pierwszy raz od czasu, gdy… Poprzedni raz prowadził ich Maciej Skorża.

Sukces ten wzbudził duże uznanie w środowisku piłkarskim, także wśród byłych działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego dawny wiceprezes, Marek Koźmiński, gościł a w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale youtube’owym portalu meczyki.pl i w jego trakcie skierował wiele ciepłych słów do obecnego szkoleniowca Kolejorza.

– Zarządzenie Lechem jest przemyślane. Maciej Skorża jest tego wizytówką. Moim zdaniem będzie kiedyś szkoleniowcem reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że nie za szybko, bo to będzie oznaczać, że mamy kłopoty, ale życzę mu tego w przyszłości – stwierdził znany działacz piłkarski.

