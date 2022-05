Hitowy transfer z udziałem reprezentanta Polski. Kadrowicz wybrał nowy klub

Bartłomiej Drągowski jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich bramkarzy. 24-latek był jedną z ważniejszych postaci we Fiorentinie, lecz w tym sezonie stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Młodemu golkiperowi trudno jest wrócić do optymalnej formy po kontuzji, która wykluczyła go na trzy miesiące. Nawet gdy już otrzymywał szanse gry w Pucharze Włoch, zupełnie zawodził. Mimo to zainteresowanie jego osobą nie maleje.

Bartłomiej Drągowski trafi do Premier League

Włoskie media już od kilku tygodni spekulują na temat przyszłości Bartłomieja Drągowskiego. Zdaniem dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego działacze Violi chcą go sprzedać już podczas najbliższego okna transferowego. Jest to bowiem dla nich ostatnia szansa, aby zarobić stosunkowo duże pieniądze na reprezentancie Polski. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl losy 24-letniego golkipera są przesądzone. Bramkarz wybrał już nawet klub, w którym będzie chciał kontynuować swoją karierę.

Jak ustalił znany polski dziennikarz, były zawodnik Jagiellonii Białystok trafi do Premier League, a dokładniej do Southampton. Przypomnijmy, że w drużynie Świętych już od wielu lat gra innych kadrowicz – Jan Bednarek. Wcześniej Bartłomiej Drągowski łączony był m.in. z West Hamem United czy Tottenhamem. Okazuje się, że również miał ofertę od jednego z zespołów ligi hiszpańskiej, ale ją odrzucił. Brytyjski „The Telegraph” poinformował, że Southampton zapłaci za 24-letniego golkipera około 12 milionów euro.

W obecnych rozgrywkach wystąpił tylko w dziewięciu spotkaniach, w których trzykrotnie zachował czyste konto. Łącznie w barwach Fiorentiny rozegrał 86 meczów.

