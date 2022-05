Grzegorz Krychowiak poprosił o wolne. Reprezentant Polski ma do załatwienia ważną sprawę

W marcu tego roku reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do mistrzostw świata w Katarze, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Zanim jednak Biało-Czerwoni przystąpią do mundialowej rywalizacji, czeka ich turniej Ligi Narodów. Polacy tym razem trafili do jednej grupy z Belgią, Walią oraz Holandią. Z pewnością są to bardzo wymagający przeciwnicy, a selekcjoner Czesław Michniewicz potraktuje te spotkania, jako znakomitą okazję do sprawdzenia kilku zawodników. Niestety, nie we wszystkich meczach, będzie mógł liczyć na liderów polskiej kadry.

Grzegorz Krychowiak poprosił o wolne. Musi wrócić do Rosji

W 4. kolejce Ligi Narodów reprezentacja Polski zagra na PGE Stadionie Narodowym z Red Devils, czyli Belgią. Według dziennikarza Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl trener naszej drużyny narodowej nie będzie mógł w tym starciu skorzystać z Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik, który jest obecnie graczem greckiego AEK Ateny poprosił Czesława Michniewicza o kilka dni wolnego. Etatowy reprezentant Biało-Czerwonych musi wrócić do Rosji już tydzień po meczu z Holandią.

Grzegorz Krychowiak uda się do Krasnodaru. 32-latek wciąż ma obowiązujący kontrakt z rosyjskim klubem. Przypomnijmy, że Polak tuż po wybuchu wojny na Ukrainie zdecydował się odejść na wypożyczenie. Teraz doświadczony piłkarz najprawdopodobniej będzie rozmawiał z przedstawicielami Krasnodaru o przedwczesnym rozwiązaniu umowy lub też ewentualnej sprzedaży do innego zespołu. Kontrakt z drużyną wygasa dopiero w czerwcu 2024 roku.

Selekcjoner reprezentacji Polski powołał na najbliższe zgrupowanie aż 39 zawodników. Nie zabrakło kilku niespodzianek oraz debiutantów jak młody bramkarz z MLS – Gabriel Słonina.

Czytaj też:

Wiemy, z kim mogą zagrać Polacy przed mundialem. Czekają nas wielkie emocje