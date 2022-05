Czesław Michniewicz wyjaśnił zaskakujące powołanie do kadry. To dlatego ceni tego piłkarza

17 maja poznaliśmy powołania do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie, w trakcie którego Biało-Czerwoni rozegrają aż cztery starcia w Lidze Narodów – z Walią, Holandią i dwa z Belgią. To jeden z powodów, dla których Michniewicz wezwał na kadrę aż 39 graczy. Drugi to fakt, iż według trenera nadal trwa ostra rywalizacja o miejsce w zespole na mistrzostwa świata.

Kamil Pestka niespodziewanie powołany do reprezentacji Polski

Wśród powołań nie brakło niespodzianek, a jedną z nich było postawienie między innymi na Kamila Pestkę. Fakt, że nasza drużyna narodowa od dłuższego czasu ma kłopoty z obsadą pozycji lewego obrońcy lub lewego wahadłowego, nie ulega wątpliwościom, aczkolwiek postawienie na gracza Cracovii i tak zadziwiło opinię publiczną.

Teraz głos na ten temat postanowił zabrać sam Czesław Michniewicz. Trener wytłumaczył decyzję dotyczącą zawodnika Pasów na łamach portalu laczynaspilka.pl. – Kamil zasłużył na to powołanie, bo to wyróżniający się piłkarz w lidze. Bardzo dobrze znam tego zawodnika i wiem, na co go stać. Ma doświadczenie międzynarodowe, grał na mistrzostwach Europy U-21, wcześniej występował w eliminacjach – wyznał.

Komplementy od Czesława Michniewicza dla Kamila Pestki

Selekcjoner doskonale zna Pestkę, ponieważ był bardzo ważną postacią w kadrze młodzieżowej, gdy prowadził ją właśnie obecny szkoleniowiec naszej głównej kadry. Lewy obrońca potrafił sobie wtedy radzić z wielkimi gwiazdami.

– Potrafił zatrzymywać naprawdę świetnych piłkarzy jak Joao Felixa, Dodiego Lukebakio, Federico Chiesę czy Moise’a Kean’a. Teraz jest w pierwszej reprezentacji i zobaczymy, jak będzie się prezentował na treningach. Wrócił po kontuzji i jest w świetnej formie fizycznej. Jestem z nim w kontakcie i trenerem Jackiem Zielińskim. Uważam, że to bardzo dobry moment, aby dać mu szansę w drużynie narodowej – podsumował Michniewicz.

