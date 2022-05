Oni na pewno nie zagrają z Walią. Sporo kontuzji w polskiej kadrze przed startem Ligi Narodów 2022

Nie mają szczęścia niektórzy reprezentanci Polski na początku zgrupowania kadry przed tegoroczną Ligą Narodów. Choć Czesław Michniewicz znów powołał bardzo szeroką kadrę, mowa bowiem o ponad 30 zawodnikach, i tak będzie musiał sporo kombinować nad zestawieniem wyjściowej jedenastki na starcie z Walią.

Kontuzje Arkadiusza Milika i Matty’ego Casha przed Ligą Narodów 2022

Jedyne co można dziś powiedzieć na temat tego, jak będzie wyglądał podstawowy skład na potyczkę, to to, iż na pewno nie wystąpi w nim kilku całkiem ważnych zawodników. O spodziewanych nieobecnościach w naszym zespole poinformował Radosław Przybysz z portalu meczyki.pl.

Według tego dziennikarza najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na spotkanie z podopiecznymi Roberta Page’a jest obecność Adama Buksy obok Roberta Lewandowskiego. To efekt kontuzji, z którą zmaga się aktualnie Arkadiusz Milik. Napastnik Olympique’u Marsylia cierpi na uraz ścięgna Achillesa i w związku z tym nie będzie do dyspozycji trenera.

Michniewicz będzie musiał również poszukać innego rozwiązania na prawe wahadło, ponieważ z tego samego powodu z Walią nie zagra Matty Cash. Obrońca Aston Villi ma jednak wrócić do gry niebawem, to znaczy na kolejne starcia w Lidze Narodów.

Krystian Bielik kolejnym nieobecnym w reprezentacji Polski na mecz z Walią

Ponadto przeciwko ekipie Page’a ma nie zagrać również Krystian Bielik, który boryka się z urazem kolana, a w pierwszym dniu zgrupowania nawet trenował indywidualnie. Ponadto Samuel Szczygielski z tego samego portalu dodał, iż w składzie na Walię nie powinniśmy spodziewać się również Sebastiana Szymańskiego oraz Kamila Jóźwiaka – tak napisał na Twitterze.

