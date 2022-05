Wiemy, co musi zrobić Michniewicz. Kulesza zdradził, jakie są cele Polaków w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski już w środę, 1 czerwca rozegra pierwsze spotkanie w tegorocznej Lidze Narodów. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Walia. Czesław Michniewicz powołał szeroką, ponad 30-osobową kadrę, jednak według medialnych doniesień nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników. Część z nich bowiem boryka się z mniejszymi lub większymi urazami, które wykluczają ich z tego starcia.

Cezary Kulesza postawił cele polskiej kadrze na mecze w Lidze Narodów

Mecz z Walijczykami jest niezwykle istotny w kontekście pozostania w najwyższej dywizji tych rozgrywek na następny sezon. Kolejnymi przeciwnikami Polaków będą zdecydowanie mocniejsi Belgowie oraz Holendrzy. Cezary Kulesza w rozmowie z mediami zdradził, jakie cele zostały postawione przed selekcjonerem. Prezes PZPN wspomniał o dwóch aspektach. Pierwszym zadaniem Czesława Michniewicza jest sprawdzenie jak największej liczby powołanych piłkarzy. Szkoleniowiec musi dokonać wstępnej selekcji przed zbliżającym się wielkimi krokami mundialem, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Drugim celem, który reprezentanci Polski muszą zrealizować, to utrzymanie się na tym poziomie Ligi Narodów. Spadek do dywizji B może okazać się kosztowny dla naszej drużyny narodowej. – Selekcjoner nie miał wcześniej do dyspozycji tylu jednostek treningowych co teraz. To powinno przynieść dobre efekty. Chcemy zostać w elicie, bo tu grają najlepsi – powiedział Cezary Kulesza, cytowany przez PAP.

Druga kolejka zostanie rozegrana 8 czerwca. Biało-Czerwoni zmierzą się wówczas na wyjeździe z Belgią w Brukseli, a trzy dni później z Holandią w Rotterdamie. Ostatnie spotkanie odbędzie się natomiast 14 czerwca. Rywalami Polaków na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie będą Belgowie.

