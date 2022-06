Zaczynamy Ligę Narodów. Gdzie oglądać mecz Polska – Walia? Transmisja TV i relacja live

Reprezentacja Polski wraca do piłkarskiej rywalizacji w bardzo dobrych humorach – ostatni raz, gdy piłkarze się widzieli, świętowali awans na mistrzostwa świata w Katarze, wygrywając ze Szwecją 2:0. Teraz podopiecznych Czesława Michniewicza czeka wyzwanie w postaci czterech spotkań Ligi Narodów – dwa z Belgią i po jednym z Holandią i Walią.

Lewandowski i spółka wracają do gry. Na początek Walia

Czesław Michniewicz powołał na zgrupowanie reprezentacji Polski ponad 30 piłkarzy. Oczywiście nie wszyscy z nich będą mogli wybiec na spotkanie z Walią na boisko, a nawet nie każdy zdoła zasiąść na ławce. W dniu spotkania selekcjoner podał listę zawodników, którzy będą mogli pomóc drużynie zdobyć trzy punkty. Wśród nich nie zobaczymy np. Mattiego Casha, Arkadiusza Milika, Krystiana Bielika, Wojciecha Szczęsnego, Kamila Jóźwiaka i Karola Linettego.

Liga Narodów. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polska – Walia?

Mecz Polska – Walia rozpocznie się 1 czerwca o godzinie 18:00. Spotkanie będzie można oglądać na TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Sędzią potyczki na Tarczyński Arena we Wrocławiu będzie Rade Obrenović ze Słowenii. Poniżej przedstawiamy jeszcze plan innych czerwcowych spotkań Biało-Czerwonych. Zapraszamy również do śledzenia relacji live, która będzie dostępna na stronie Wprost.pl.

8.06.2022 Belgia – Polska 20:45

11.06 Holandia – Polska 20:45

14.06 Polska – Belgia 20:45

Po serii czterech spotkań w Lidze Narodów będzie przerwa, po której Polacy wrócą do gry we wrześniu, kiedy to zagrają z Holandią u siebie i Walią na wyjeździe.

