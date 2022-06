Cenne zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów. Odwrócili losy spotkania

19:55 To już wszystko na dziś! Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy Was na kolejne relacje na żywo! 90. min. +3 Koniec! Biało-Czerwoni wygrywają w pierwszym meczu Ligi Narodów 2:1! 90. min. +2 Polacy zostali zepchnięci do defensywy. 90. min. +1 Pomyłka Kamila Grabary przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Minął się z piłką, która spadła pod nogi jednego z Walijczyków, ale ten uderzył nad bramką Polaków. 90. min. Arbiter postanowił przedłużyć to spotkanie o trzy minuty. 89. min. Spieszą się teraz Walijczycy. 88. min. Matondo sfaulowany przez Karola Świderskiego. Rzut wolny dla gości. 85. min. Napastnik wykorzystał spore zamieszanie, jakie powstało po strzale Roberta Lewandowskiego. Uniknął spalonego i z zimną krwią wykończył tę akcję, którą napędził Jakub Kamiński. Dobre wejście nowego Wolfsburga. 85. min. Gol dla Polski. 2:1. Piłkę do siatki skierował Karol Świderski! 85. min. Biało-Czerwoni przejęli inicjatywę. 82. min. Polacy konstruują kolejną akcję. Strzał oddał Piotr Zieliński, ale nie zaskoczył golkipera rywali. 81. min. Kamil Grosicki za Grzegorza Krychowiaka. Popularny „Grosik” wraca do kadry po dłużej przerwie. 78. min. Walia w ataku pozycyjnym. Polacy mają problem z odzyskaniem piłki. 77. min. Plac gry opuścił Williams. Jego miejsce zajął Thomas. 75. min. Dobry fragmenty gry Biało-Czerwonych. 72. min. Czesław Michniewicz zdecydował się na zmiany. Adama Buksę zmienił Karol Świderski, a Tymoteusza Puchacza Nicola Zalewski. 72. min. Dobra akcja ofensywna Polaków po lewej stronie boiska. Tymoteusz Puchacz wykorzystał wolną przestrzeń, dograł do niepilnowanego w polu karnym Jakuba Kamińskiego. Były piłkarz Lecha Poznań wykonał krótki zwód i strzelił nie do obrony. 72. min. Gooooool! Jakub Kamiński pięknie przymierzył i mamy remis 1:1! 71. min. Zablokowany strzał Piotra Zielińskiego. 70. min. Dość spokojny fragment meczu, w którym niewiele się dzieje. 66. min. Walijczycy dziś dobrze radzą sobie z pressingiem Biało-Czerwonych. 65. min. Rzut wolny dla gości, ale tym razem nie zagrozili bramce strzeżonej przez Kamila Grabarę. 62. min. Zmiana w Walii. Plac gry opuścił Burns, a zastąpił go Williams. 61. min. Żółta kartka dla Bartosza Bereszyńskiego. Prawy obrońca był spóźniony z interwencją i zupełnie zasłużenie otrzymał kartkę. 60. min. Boisko opuszczą Mateusz Klich oraz Jacek Góralski. W ich miejsca pojawią się Szymon Żurkowski i Jakub Kamiński. 59.min. Wkrótce nastąpi podwójna zmiana w reprezentacji Polski. 57. min. Dobrze zastawił się Robert Lewandowski po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Wyłożył piłkę Jackowi Góralskiemu, ale jego strzał został zablokowany. 56. min. Rzut rożny dla Polski. Mateusz Klich obił nogi jednego z piłkarzy rywali. 52. min. Od początku drugiej połowy Biało-Czerwoni byli pasywni, co się zemściło. Williams uderzył z dystansu i zaskoczył Kamila Grabarę. 52. min. Goool! Williams wyprowadza Walię na prowadzenie! 50. min. Rywale Polaków coraz bardziej naciskają. 49. min. Dobra okazja gości, ale Kamil Grabara skutecznie interweniował. 48. min. Walijczycy rozgrywają atak pozycyjny. 46. min. Zaczynamy drugą połowę. Bez zmian w drużynie Czesława Michniewicza. 45. min. +1 Koniec pierwszej połowy. Do przerwy mamy bezbramkowy remis. 45. min. Arbiter doliczył tylko jedną minutę. 45. min. Polacy zamknęli gości we własnej szesnastce, ale ci ofiarnie się bronią, blokując strzały własnym ciałem. 43. min. Biało-Czerwoni zaczęli dłużej utrzymywać się w posiadaniu futbolówki. 40. min. Wreszcie dobra akcja Polaków. Dobre podanie na wolne pole od Jacka Góralskiego dostał Tymoteusz Puchacz. Lewy obrońca miał sporo miejsca, dograł na piąty metr do Adamy Buksy, ale napastnik nie trafił w piłkę. 38. min. Niezbyt atrakcyjny fragment meczu. Gra jest szarpana, przerwana faulami. 36. min. Słaby strzał po ziemi Jacka Góralskiego z około 20. metra 34. min. Nasi rywale w łatwy sposób odbierają polskim piłkarzom piłkę. 31. min. Polacy mają ogromne problemy w ataku pozycyjnym. Brakuje pomysłu oraz płynności w grze. 31. min. Szansa dla gości. James wpadł w pole karne i oddał strzał tuż przy lewym słupku. To kolejne ostrzeżenie dla drużyny Czesława Michniewicza. 29. min. Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Upomniany został Morrell, który sfaulował wychodzącego z kontratakiem Adama Buksę. 27. min. Goście dobrze wracają do defensywy. 26. min. Ależ okazja Walijczyków. Niepilnowany Burns oddał strzał z powietrza, ale został zablokowany. 25. min. Pojawiają się pierwsze oznaki zniecierpliwienia kibiców, którzy zaczynają gwizdać. 24. min. Polacy próbują zaatakować lewą stroną boiska, ale nie mają zbytnio pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. 21. min. Co za akcja Roberta Lewandowskiego! Kapitan Biało-Czerwonych przyjął piłkę w okolicach połowy. Później wygrał przebitkę i pomknął lewym skrzydłem na bramkę Walii. Oddał strzał, ale golkiper sparował futbolówkę na rzut rożny. 19. min. Nasi reprezentanci mają problemy z rozegraniem akcji. Walijczycy skutecznie blokują możliwości gry krótszym podaniem. 17. min. Robert Lewandowski cofa się w okolice koło środkowego, aby rozegrać akcję. 17. min. Polacy są bardzo niedokładni w swoich poczynaniach. 15. min. Walia przejęła inicjatywę. Goście dość niespodziewanie grają w ataku pozycyjnym. 13. min. Sporo walki w środkowej strefie boiska. 10. min. Rzut rożny dla drużyny Michniewicza. 9. min. Pierwsze celne uderzenie na bramkę Kamila Grabary, ale golkiper nie miał problemów z tym strzałem. 8. min. Biało-Czerwoni w dość łatwy sposób przegrywają pojedynki na bokach boiska. Goście mają sporo swobody. 7. min. Zerwali się Walijczycy lewą stroną boiska. 6. min. Dobry początek meczu w wykonaniu Jacka Góralskiego. Pomocnik jest bardzo aktywny, nie tylko w destrukcji. 6. min. Polacy zakładają wysoki pressing i odzyskują piłkę. 4. min. Sytuacja bramkowa wzięła się, dzięki wspaniałemu przechwytowi Jacka Góralskiego w środkowej strefie boiska. 4. min. Kapitalna okazja Biało-Czerwonych. Mateusz Klich fantastycznie dograł do Piotra Zielińskiego, ale piłkarz minimalnie chybił. 2. min. Dośrodkowanie Walijczyków z prawej strony boiska, ale napastnik Wyspiarzy nie oddał zbyt dobrego uderzenia na bramkę Kamila Grabary. 1. min. Próbowali Polacy przedrzeć się prawą stroną, ale szybko zostali powstrzymani. 1. min. Zaczynamy! Pierwszy gwizdek sędziego już za nami. 17:57 Czas na hymny obu państw. 17:55 Piłkarze są już na murawie. 17:45 Spotkanie rozpocznie się za 15 minut. 17:39 Dziś przed meczem nastąpi oficjalne zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Sławomira Peszki. Pomocnik wyjdzie na murawę. 17:35 Będzie to pierwsze spotkanie reprezentacji Polski w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-Czerwoni zagrają jeszcze z Belgią oraz Holandią. 17:26 Walijczycy natomiast wystąpią w takim zestawieniu:



twitter.com 17:23 W takim składzie rozpoczną to spotkanie Biało-Czerwoni:



twitter.com 17:15 Witamy w naszej relacji z meczu Ligi Narodów pomiędzy Polską a Walią.

Sezon klubowy dobiegł końca, ale to nie koniec piłkarskich emocji. Przyszedł czas na spotkania reprezentacyjne. Kalendarz, który wypełniony jest po same brzegi, sprawił, że tegoroczna Liga Narodów rozpoczęła się w czerwcu. Biało-Czerwoni w kilkanaście dni rozegrają cztery mecze. Pierwszym rywalem drużyny Czesława Michniewicza była Walia. Wyspiarze jednak przystąpili do tego starcia bez kilku kluczowych zawodników jak Gareth Bale, czy Aaron Ramsey, ponieważ są oni oszczędzani na barażowe starcie, decydujące o awansie na mundial w Katarze.

Selekcjoner powołał na to zgrupowanie ponad 30 piłkarzy. Polacy rozpoczęli to spotkanie w nieco eksperymentalnym składzie. Między słupkami zadebiutował w seniorskiej kadrze Kamil Grabara. Poza tym szanse gry otrzymał Jacek Góralski oraz Adam Buksa. Nie zabrakło również lidera i kapitana polskiej drużyny narodowe, czyli Roberta Lewandowskiego. Walijczycy dobrze radzili sobie z naszymi piłkarzami i kontrolowali przebieg wydarzeń. Na początku drugiej połowy Wyspiarze wykorzystali pasywność Biało-Czerwonych i wyszli na prowadzenie.

Na szczęście zmiany przyniosły pożądany efekt. Jakub Kamiński oraz Karol Świderski wpisali się na listę strzelców, dzięki czemu ekipa Czesława Michniewicza zdołała odwrócić losy tej rywalizacji. Mecz zakończył się ostatecznie zwycięstwem naszej reprezentacji 2:1. Kolejnymi rywalami Polaków będą Belgowie oraz Holendrzy.