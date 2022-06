NA ŻYWO: Polska – Walia. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów!

31. min. Szansa dla gości. James wpadł w pole karne i oddał strzał tuż przy lewym słupku. To kolejne ostrzeżenie dla drużyny Czesława Michniewicza. 29. min. Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Upomniany został Morrell, który sfaulował wychodzącego z kontratakiem Adama Buksę. 27. min. Goście dobrze wracają do defensywy. 26. min. Ależ okazja Walijczyków. Niepilnowany Burns oddał strzał z powietrza, ale został zablokowany. 25. min. Pojawiają się pierwsze oznaki zniecierpliwienia kibiców, którzy zaczynają gwizdać. 24. min. Polacy próbują zaatakować lewą stroną boiska, ale nie mają zbytnio pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. 21. min. Co za akcja Roberta Lewandowskiego! Kapitan Biało-Czerwonych przyjął piłkę w okolicach połowy. Później wygrał przebitkę i pomknął lewym skrzydłem na bramkę Walii. Oddał strzał, ale golkiper sparował futbolówkę na rzut rożny. 19. min. Nasi reprezentanci mają problemy z rozegraniem akcji. Walijczycy skutecznie blokują możliwości gry krótszym podaniem. 17. min. Robert Lewandowski cofa się w okolice koło środkowego, aby rozegrać akcję. 17. min. Polacy są bardzo niedokładni w swoich poczynaniach. 15. min. Walia przejęła inicjatywę. Goście dość niespodziewanie grają w ataku pozycyjnym. 13. min. Sporo walki w środkowej strefie boiska. 10. min. Rzut rożny dla drużyny Michniewicza. 9. min. Pierwsze celne uderzenie na bramkę Kamila Grabary, ale golkiper nie miał problemów z tym strzałem. 8. min. Biało-Czerwoni w dość łatwy sposób przegrywają pojedynki na bokach boiska. Goście mają sporo swobody. 7. min. Zerwali się Walijczycy lewą stroną boiska. 6. min. Dobry początek meczu w wykonaniu Jacka Góralskiego. Pomocnik jest bardzo aktywny, nie tylko w destrukcji. 6. min. Polacy zakładają wysoki pressing i odzyskują piłkę. 4. min. Sytuacja bramkowa wzięła się, dzięki wspaniałemu przechwytowi Jacka Góralskiego w środkowej strefie boiska. 4. min. Kapitalna okazja Biało-Czerwonych. Mateusz Klich fantastycznie dograł do Piotra Zielińskiego, ale piłkarz minimalnie chybił. 2. min. Dośrodkowanie Walijczyków z prawej strony boiska, ale napastnik Wyspiarzy nie oddał zbyt dobrego uderzenia na bramkę Kamila Grabary. 1. min. Próbowali Polacy przedrzeć się prawą stroną, ale szybko zostali powstrzymani. 1. min. Zaczynamy! Pierwszy gwizdek sędziego już za nami. 17:57 Czas na hymny obu państw. 17:55 Piłkarze są już na murawie. 17:45 Spotkanie rozpocznie się za 15 minut. 17:39 Dziś przed meczem nastąpi oficjalne zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Sławomira Peszki. Pomocnik wyjdzie na murawę. 17:35 Będzie to pierwsze spotkanie reprezentacji Polski w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-Czerwoni zagrają jeszcze z Belgią oraz Holandią. 17:26 Walijczycy natomiast wystąpią w takim zestawieniu:



twitter.com 17:23 W takim składzie rozpoczną to spotkanie Biało-Czerwoni:



twitter.com 17:15 Witamy w naszej relacji z meczu Ligi Narodów pomiędzy Polską a Walią.

Sezon klubowy dobiegł końca, ale to nie koniec piłkarskich emocji. Przyszedł czas na spotkania reprezentacyjne. Kalendarz, który wypełniony jest po same brzegi, sprawił, że tegoroczna Liga Narodów rozpocznie się w czerwcu. Biało-Czerwoni w kilkanaście dni rozegrają cztery mecze. Pierwszym rywalem drużyny Czesława Michniewicza będzie Walia. Wyspiarze jednak przystąpią do tego starcia bez kilku kluczowych zawodników jak Gareth Bale, czy Aaron Ramsey, ponieważ są oni oszczędzani na barażowe starcie, decydujące o awansie na mundial w Katarze.

Selekcjoner powołał na to zgrupowanie ponad 30 piłkarzy. Polacy rozpoczną to spotkanie w nieco eksperymentalnym składzie. Między słupkami zadebiutuje w seniorskiej kadrze Kamil Grabara. Poza tym szanse gry otrzymał Jacek Góralski oraz Adam Buksa. Nie zabraknie również lidera i kapitana polskiej drużyny narodowe, czyli Roberta Lewandowskiego. W kolejnych seriach gier Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Belgią oraz Holandią, a także u siebie ponownie z Belgią.