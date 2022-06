Przykry incydent przed meczem Polaków. Selekcjoner wyjawił szczegóły

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła zmagania w trzeciej edycji Ligi Narodów. Polacy potrafili odwrócić losy spotkania rozgrywanego we Wrocławiu i zwyciężyli z Walią 2:1. Główną zasługę w zdobyciu trzech punktów możemy przypisać rezerwowym, którzy zmienili oblicze naszego zespołu, szczególnie Jakub Kamiński oraz Karol Świderski. Obaj wpisali się na listę strzelców. Należy jednak zaznaczyć, że Wyspiarze grali w mocno okrojonym składzie, ponieważ oszczędzali siły na finał baraży, w którym zmierzą się z Ukrainą. Po meczu Czesław Michniewicz nie tylko ocenił grę poszczególnych zawodników, ale też przyznał, że przed tym starciem doszło do przykrego incydentu.

Reprezentacja Polski okradziona przed meczem z Walią

Jeden z dziennikarzy zapytał selekcjonera naszej kadry, czy istnieje możliwość wejścia do hotelu, w którym przebywają reprezentanci. Szkoleniowiec odparł, że z uwagi na sytuację, która miała miejsce przed spotkaniem z Walią osoby postronne, niezwiązane z drużyną narodową nie będą wpuszczane do budynku. O jakim incydencie mowa? Według portalu Interia.pl Biało-Czerwoni zostali okradzeni. – Z naszej sali konferencyjnej ktoś ukradł nam nowy projektor. Sprawdzaliśmy na monitoringu i okazało się, że szwendali się po hotelu postronni ludzie. Teraz to się skończyło, panuje zaostrzony rygor – powiedział Czesław Michniewicz.

Najprawdopodobniej skradziony sprzęt służył sztabowi trenerskiemu m.in. do przedmeczowych odpraw. Na ten moment nie wiadomo, czy złodziej został znaleziony oraz, czy projektor, który zniknął w tajemniczych okolicznościach, wrócił do polskiej kadry. Kolejny mecz w Lidze Narodów Polacy rozegrają na 8 czerwca. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Belgią. Kilka dni później zagrają z Holandią.

Czytaj też:

Wielkie emocje w meczu Ukrainy! Żółto-błękitni są o krok od mistrzostw świata