Czesław Michniewicz wybrał bramkarzy na kolejne mecze w Lidze Narodów. Oto szczegóły

Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów od zwycięstwa. Drużynie Czesława Michniewicza udało się pokonać Walię 2:1. Polacy zdołali odrobić straty i to z nawiązką. Bramki dla naszej reprezentacji zdobywali rezerwowi – Jakub Kamiński oraz Karol Świderski. W następnych meczach rywalami polskiej drużyny narodowej będą Belgowie oraz Holendrzy. Przygotowania do tych spotkań idą pełną parą, a selekcjoner ujawnił, który z powołanych bramkarzy wystąpi w tych starciach.

Czesław Michniewicz wybrał bramkarzy na mecze Ligi Narodów

Czesław Michniewicz postanowił na tym czerwcowym zgrupowaniu sprawdzić wielu piłkarzy, dlatego wśród powołanych znalazło się ponad 30. zawodników, w tym czterech bramkarzy – Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski. Pierwszy z nich zagra tylko w starciu rewanżowym z Belgią, które odbędzie się dopiero 14 czerwca na PGE Stadionie Narodowym. Z kolei Kamil Grabara otrzymał okazje w meczu z Walią. Był to jego debiut w narodowych barwach. Wszystko wskazuje na to, że golkiper FC Kopenhaga już nie wystąpi w żadnym z najbliższych spotkań Ligi Narodów.

Jak podaje TVP Sport, w wyjazdowym starciu z Czerwonymi Diabłami między słupkami stanie Bartłomiej Drągowski. Dla młodego bramkarza Fiorentiny będzie to dopiero drugi występ w seniorskiej kadrze. 24-letni piłkarz zadebiutował w pierwszej reprezentacji w październiku 2020 roku, gdy rywalem Polaków była Finlandia. Co więcej, selekcjoner zapowiedział także, kto otrzyma szansę w rywalizacji z Holandią. Czesław Michniewicz zdecydował, że w Rotterdamie polskiej bramki strzec będzie Łukasz Skorupski. Golkiper, który na co dzień gra w Serie A, zaliczy wówczas swój siódmy mecz.

