Reprezentacja Polski wraca do gry w Lidze Narodów. O której i gdzie obejrzeć transmisję online i w TV?

Reprezentacja Polski w drugim spotkaniu Ligi Narodów zmierzy się na wyjeździe z Belgią. Faworytami tego starcia wydają się gospodarze, którzy bez wątpienia mają silniejszy zespół niemal na każdej pozycji. Co więcej, Biało-Czerwoni wystąpią w nieco eksperymentalnym składzie. Dla przykładu między słupkami wystąpi Bartłomiej Drągowski, co Czesław Michniewicz miał zaplanowane już od dłuższego czasu.

Belgia – Polska ostatnie starcie. Kto zwycięży?

W środę rano pojawiła się na oficjalnej stronie PZPN-u kadra meczowa, a w niej zabrakło kilku ważnych piłkarzy, co może być pewnym zaskoczeniem. Na trybunach zasiądzie m.in. Krzysztof Piątek, Marcin Kamiński, Jacek Góralski czy też Krystian Bielik. Absencja ostatniego z nich może być spowodowana kolejnym drobnym urazem. Niestety pomocnika zdrowie się nie trzyma i dosyć często zmaga się z kontuzjami.

W pierwszym spotkaniu Polacy zwyciężyli z Walią 2:1, z kolei Belgowie przegrali z Holandią aż 1:4. Z pewnością więc w starciu z Biało-Czerwonymi będą chcieli zamazać złe wrażenie, jakie zrobili na swoich kibicach. Czy im się to uda? Ostatnim razem, gdy polska reprezentacja grała w Belgii, wygrała 1:0. Miało to miejsce w listopadzie 2006 roku. Mecz rozgrywany był w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.

Kiedy mecz Belgia – Polska w Lidze Narodów? Gdzie oglądać transmisję online i TV?

Spotkanie w ramach 2. kolejki tegorocznej Ligi Narodów Dywizji A Belgia – Polska odbędzie się w środę, 8 czerwca. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:45. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić za pośrednictwem aż trzech kanałów – TVP1, TVP Sport, a także Polsat Sport Premium 1. Ponadto starcie to będzie dostępne poprzez aplikację Polsat Box Go oraz stronę sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Czesław Michniewicz ogłosił kadrę na mecz Ligi Narodów z Belgią. Jest kilka niespodzianek