Jest decyzja Czesława Michniewicza w sprawie dwóch kadrowiczów. Jeden został odesłany ze zgrupowania

Liga Narodów UEFA 2022 rozkręciła się już na dobre, ale że Czesław Michniewicz powołał bardzo szeroką kadrę, w ostatnich dniach postanowił również pomóc naszej reprezentacji U-21. W gronie zwołanych przez niego graczy znaleźli się bowiem również młodzieżowcy, którzy wcześniej występowali w zespole Macieja Stolarczyka i na jedno spotkanie znów dołączyli do tej drużyny.

Czesław Michniewicz zadecydował w sprawie Jakuba Kiwiora i Sebastiana Walukiewicza

Z Niemcami U-21 zagrali więc Jakub Kiwior oraz Sebastian Walukiewicz, aczkolwiek nie pomogli zespołowi na tyle, byśmy zwyciężyli z naszymi zachodnimi sąsiadami. Pierwszy z wymienionych rozegrał 90 minut, drugi zaś 68. Teraz natomiast Czesław Michniewicz miał podjąć decyzję co do dalszego udziału obu defensorów w dalszej części zgrupowania seniorskiej ekipy, rywalizującej w Lidze Narodów.

O planach wobec wspomnianej dwójki poinformował Adam Sławiński, dziennikarz Kanału Sportowego. Na Twitterze napisał on, że do pierwszej drużyny ponownie dołączy tylko jeden z obrońców, to znaczy Jakub Kiwior. Sebastian Walukiewicz natomiast dostał już wolne od selekcjonera reprezentacji Polski.

Jak czytamy na portalu meczyki.pl, decyzja Michniewicza ma związek również z faktem, że piłkarz Cagliari w starciu z Niemcami doznał kontuzji. W ogóle zaś powołanie do go seniorskiej kadry było ruchem „na zachętę”, co zresztą publicznie przyznał sam Michniewicz. Walukiewicz bowiem stracił większość sezonu 2021/22 z powodu urazu i wiosną rozegrał w Serie A zaledwie 22 minuty. Kiwior natomiast był ważną postacią Spezii i dlatego to on został obdarzony większym zaufaniem.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski wraca do gry w Lidze Narodów. O której i gdzie obejrzeć transmisję online i w TV?