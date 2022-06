NA ŻYWO: Polska gra z Belgią. Biało-Czerwoni walczą o punkty w Lidze Narodów

21. min. Żurkowski faulowany. Chwila przerwy w grze. 20. min. Belgowie w ataku. Polacy skupiają się na obronie. 19. min. Witsel fauluje Zielińskiego, który chwilę wcześniej próbował wyjść z kontrą. Zaczęliśmy spokojnie podaniem Bednarka do Glika. 18. min. Dośrodkowanie Tielemansa, ale piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Długie podanie do Sebastiana Szymańskiego niestety niecelne. 17. min. Tymoteusz Puchacz próbował dośrodkować z lewej strony, ale piłka niestety "do nikogo". 16. min. Batshuayi znowu dostał niesamowite podanie od de Bruyne, ale nie wykorzystał okazji. Świetnie zaprezentował się Drągowski. Poza tym został odgwizdany spalony. 15. min. Najczęstsze zdanie w tej relacji, czyli "Belgowie przy piłce" znowy aktualne. Gospodarze budują akcję. 14. min. Próba ataku lewym skrzydłem, ale ostatecznie przerwana przez obrońców Belgii. Gospodarze chwilę później rozpoczęli kontrę, którą przerwał Krychowiak faulem na żółtą kartę. 13. min. Robert Gumny konsekwentnie w obronie. Carrasco fauluje w ataku. 12. min. Żurkowski podał do Lewandowskiego, ale ponownie był sygnalizowany spalony, na którym napastnik faktycznie się znajdował. 11. min. Mocny i wybitnie niecelny strzał Kevina de Bruyne sprzed pola karnego. 10. min. Krychowiak podawał do Szymańskiego na drugą stronę, ale zabrakło trochę siły. Szybko Polacy odzyskali piłkę i rozpoczęli kolejny atak. Belgowie przejęli piłkę i momentalnie znaleźli się pod bramką Polaków. Zażegnaliśmy niebezpieczeństwo. 9. min. Belgowie znowu przy piłce. Klaruje się powoli spodziewana przewaga w posiadaniu piłki gospodarzy. 8. min. Belgowie atakują. De Bruyne szukał prostopadłego podania. Polacy przejęli i próbowali kontrować, ale pierwsze podanie było niedokładne... 7. min. Krychowiak podaje do Lewandowskiego, ten walczył sam na sam z obrońcą, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. 6. min. Niesamowite tempo pierwszych minut tego spotkania. Polacy też mają swoje szanse, brakuje na razie pomysłu pod samą bramką przeciwnika. Nie brakuje natomiast jak na razie szczęścia. 5. min. Żurkowski z indywidualną akcją prawym skrzydłem, ale zabrana piłka. W kontrze do siatki trafia Batshuayi, ale sędzia pokazuje, że był spalony. 4. min. Belgowie byli bardzo blisko zdobycia gola. Batshuayi trafia w słupek, a dobitkę fatalnie pudłuje Eden Hazard. 3. min. Kapitalna akcja prawmy skrzydłem Belgii, ale dośrodkowanie Castange'i nieudane. 2. min. Belgia buduje akcję od bramki. Polacy w wysokim pressingu. 1. min. Biało-Czerwoni z próbą ataku prawą stroną, ale piłka ląduje na aucie. Szybko wróciliśmy jednak do posiadania. 1. min. Spotkanie zaczynają Polacy! Po zwycięstwo! 20:41 Słuchamy hymnów obu państw! 20:25 Coraz więcej polskich kibiców na trybunach w Brukseli.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie w ramach Ligi Narodów grała 1 czerwca we Wrocławiu z Walią. Mimo początkowych problemów Biało-Czerwoni zdołali odrobić straty i w końcówce spotkania wyjść na prowadzenie 2:1. Mecz nie był najlepszym w wykonaniu naszej drużyny, zważywszy na fakt, że podopieczni Czesława Michniewicza mierzyli się z osłabiony składem Wyspiarzy, którzy oszczędzali swoje największe siły na mecz barażowy przeciwko Ukrainie.

Belgia - Polska. Czy Biało-Czerwoni mają szansę?

Reprezentacja Polski na pewno wyciągnęła wnioski ze spotkania z Walią. Co więcej, niską formą zaskoczyła Belgia, która w swoim pierwszym spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Holandii odniosła porażkę aż 1:4. Oranje to jednak inny kaliber, niż nasza reprezentacja, więc możliwości ostatecznie zweryfikuje boisko.

Polacy wybiegną na murawę w składzie zapowiadamy już we wtorek. Tak prezentuje się podstawowa jedenastka Biało-Czerwonych: Bartłomiej Drągowski, Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Robert Lewandowski.

