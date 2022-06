Polacy nie mieli żadnych argumentów. Belgia rozbija Biało-Czerwonych w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski za pośrednictwem udanej akcji tria Zieliński – Szymański – Lewandowski zdobyła bramkę na 1:0. Pierwszy celny strzał zakończył się golem, ale tyle było z polskiej radości w Brukseli. Jeszcze przed końcem spotkania na 1:1 strzelił Witsel, który oddał piękne uderzenie sprzed pola karnego.

Liga Narodów. Druga połowa była solidną lekcją futbolu

Drugą połowę spotkania z Belgią Biało-Czerwoni powinni szybko przeanalizować i wyrzucić z głowy. Strzelanie rozpoczął Kevin De Bruyne w 59. minucie, a zakończył w 90. +3 Lois Openda. Niestety po drodze padły jeszcze trzy inne bramki. Autorem dwóch z nich był Trossard, a pięknym strzałem sprzed pola karnego na 5:1 popisał się w 83. minucie Dendoncker. Polacy przegrali ostatecznie 1:6. Następne spotkanie nasza drużyna rozegra w sobotę przeciwko Holandii. Może tam pójdzie podopiecznym Czesława Michniewicza lepiej.

Koniec spotkania! Dziękujemy, że byliście z nami! 90. min. +3 W ostatniej minucie spotkania pada jeszcze bramka na 6:1. Belgowie nie mają litości, Polacy nie mają sił i pomysłu. 90. min. +2 Matty Cash dostaje piłkę z lewej strony, oddaje strzał lewą nogą, a piłka leci wysoko ponad bramką. 90. min. +1 Indywidualna akcja Zalewskiego lewą stroną, ale zawodnik Romy traci piłkę. Sędzia doliczył 3 minuty. 90. min. Zaraz dowiemy się, ile minut doliczy sędzia. 89. min. Polacy tracą piłkę po nieudanym podaniu prostopadłym górą. 88. min. Nicola Zalewski pojawił się na boisku i chwilę później miał okazję zdobycia gola na 2:5. Chwilę później młody Polak przejął piłkę i podał do Buksy w pole karne, ale ten trafił wprost w bramkarza. 87. min. Buksa już podniósł się z murawy. Zostało już tylko parę minut do ostatniego gwizdka. 86. min. Adam Buksa leży na murawie, oby to nie było nic poważnego. 84. min. Mamy 5:1! Wspaniały strzał sprzed pola karnego Dendockera i cóż... to jest pogrom! 82. min. Polscy kibice pewnie zerkają już na zegarek, by już zakończył się ten ostrzał polskiej bramki. Belgia gra z ogromnym luzem i radością. Polacy nie mogą się odnaleźć... 80. min. Cóż tam się stało. Fenomenalne uderzenie Trossarda, które zupełnie zaskoczyło Drągowskiego! Jest już 4:1... 79. min. Dośrodkowanie Gumnego niedokładne. Od bramki zaczęli Belgowie, którzy zupełnie nie spieszą się w rozgrywaniu piłki. 77. min. Belgowie znowu zaatakowali, Polacy przejęli piłkę, ale niestety znowu źle zachowali się w środku boiska. 76. min. Z boiska schodzi Kevin de Bruyne, który był zdobywcą gola na 2:1. 74. min. Biało-Czerwoni nie mają już nic do stracenia. Belgowie wydawali się zmęczeni, ale nic bardziej mylnego. Ich przewaga jest coraz bardziej widoczna. 72. min. Łatwa, szybka i przyjemna akcja w wykonaniu reprezentacji Belgii. Świetna akcja Trossarda po głupiej stracie w środku pola. Przegrywamy już 1:3. 70. min. Trossard dośrodkowuje z lewej strony, ale spokojnie piłkę łapie Drągowski. Chwilę później tracimy piłkę w niebezpiecznym miejscu i Belgowie ponownie mają okazję atakować. Na szczęście zaczniemy za chwilę od bramki. 69. min. Adam Buksa zajmuje miejsce Roberta Lewandowskiego! 68. min. Gumny faulował po lewej stronie. Będzie rzut wolny z niebezpiecznej odległości. Dośrodkowanie i... Drągowski piąstkuje. 67. min. Sebastian Szymański zastąpiony przez Matty'ego Casha. 66. min. Schodzi Eden Hazard, na jego miejscu pojawia się Trossard. 65. min. Dośrodkowanie S. Szymańskiego zakończyło się niepowodzeniem. Belgia już buduje swoją akcję ofensywną. 64. min. Kamiński w indywidualnej akcji, podał na koniec do Lewandowskiego, gola nie mamy, ale jest rzut rożny. 63. min. Biało-Czerwoni niepewnie w środku boiska i ostatecznie tracą piłkę na aucie. Chwilę później świetna akcja Belgii i wspaniała postawa Drągowskiego! 62. min. Carrasco oddaje strzał sprzed pola karnego, ale blokuje go Glik. Rzut rożny dla gospodarzy zakończony oddaleniem gry od pola karnego. 61. min. Mamy pół godziny na odrobienie wyniku, będzie ciężko, ale wszystko jest jeszcze możliwe. Belgowie w ataku pozycyjnym. 59. min. Belgowie wykorzystują błąd reprezentacji Polski. De Bruyne dostaje piłkę sam na sam z Drągowski i niestety się nie myli. Mamy 2:1 dla gospodarzy! 58. min. Lewandowski traci piłkę na połowie rywala i Belgowie atakują. Strzał Castagne'i na szczęście przelatuje obok bramki Polaków. 57. min. Belgowie grają krótko. Tielemans strzela głową - Drągowski broni, Eden Hazard strzela z odległości - Drągowski ponownie zaprezentował się wyśmienicie! Nadal 1:1! 56. min. Kamil Glik fauluje, Carrasco chwilę później oddaje strzał, ale rykoszet kieruje piłkę na rzut rożny. 55. min. Belgowie szeroko, szukają opcji środkiem, ale przejmujemy piłkę i szukamy swojej szansy. Przed pole karne dostał piłkę Zieliński, ale ostatecznie nie złożył się do strzału. 54. min. Polacy spokojnie utrzymują się przy piłce w ataku, ale Żurkowski niechcący fauluje przeciwnika. Belgowie w ataku. 53. min. Gumny w pojedynku z Carrasco na prawej obronie. Dośrodkowanie na Batshuayi kończy się w rękach Drągowskiego. Chwilę później podczas próby tracimy piłkę, na szczęście nie na długo. 52. min. Lewandowski w kolejnej akcji ofensywnej. Dobry powrót jednego z obrońców zabija nadzieje na powodzenie tego przedsięwzięcia. 51. min. Początek drugiej połowy spokojniejszy. Polacy atakują lewą stroną, piłkę otrzymuje Lewandowski, ale za daleko ją sobie wypuścił i ostatecznie stracił. 50. min. Rzut rożny kończy się piąstkowaniem Drągowskiego. Pressing Polaków daje rezultat - Belgowie tracą piłkę, a my próbujemy budować akcję. 49. min. Intensywnie rozgrzewają się Adam Buksa i Mateusz Klich. Przy piłce oczywiście Belgowie, którzy atakują lewym skrzydłem. Rzut rożny dla gospodarzy. 47. min. Niebezpieczna akcja Belgii już w pierwszych minutach po przerwie, ale dobrze asekurował akcję Glik. 46. min. Biało-Czerwoni w drugiej połowie dokonają dwóch zmian. Na murawie zameldują się Bartosz Bereszyński i Damian Szymański. Z murawy schodzą Krychowiak i Tymoteusz Puchacz. Zaczynamy drugie 45 minut! 45. min +1 Przerwa! Wracamy za około 15 minut. Jak na razie mamy remis! 45. min. +1 Sędzia doliczył tylko minutę. Puchacz próbował podać do przodu, ale trafił w przeciwnika. Mamy jeszcze rzut z autu, ale z niego nic nie wynika. 45. min. Już za chwilę będziemy schodzić do szatni. Polacy jak to bywało już wcześniej - w obronie. 43. min. Fatalny błąd reprezentacji Polski, ale na szczęście się on nie zemścił. Oj, potrzebna nam już przerwa, bo Belgowie nabrali wiatru w żagle. 42. min. Nie zejdziemy na przerwę z prowadzeniem... Belgowie strzelają wyrównującą bramkę. Wspaniały strzał z dystansu Witsela daje gospodarzom wyrównanie! Piłka do Witsela doszła sytuacyjnie, ale Belg bez zawahania wykorzystał okazję. 41. min. Polacy próbowali atakować prawym skrzydłem, ale nie udało się zagrać dokładnie. 40. min. Pierwszy rzut rożny bez historii, drugi - w sumie tak samo. Piłkę łapie Drągowski. 39. min. Wiadomo - Belgia przy piłce. Ponowne podanie po ziemi przez dwie linie do Batshuayia, ale na rożny wybił Bednarek. 38. min. Gumny wypuścił piłkę Żurkowskiego, ten walczył do końca, ale nie zdołał do futbolówki dotrzeć 37. min. Belgia znowu przy piłce. Atak lewym skrzydłem. Kamiński odbiera piłkę, ale w oczach sędziego czysto. Kontra niestety się nie udała. 36. min. Przerwa w grze trwała prawie minutę. Z wolnego rozpoczął Zieliński przerzutem na prawą stronę. Tam od razu straciliśmy piłkę. 35. min. Krychowiak faulowany w środku pola. Witsel trafił go łokciem. Mamy przerwę w grze. Belg zostaje ukarany żółtą kartką. 34. min. Puchacz bardzo odpowiedzialnie w obronie. Polacy rozpoczną od bramki. 33. min. Polacy znowu w wysokim pressingu. Żurkowski z faulem i znowu trwa atak na polską bramkę. 32. min. Faul na Sebastianie Szymańskim, który parę minut wcześniej zaliczył świetną asystę. 31. min. I wracam do scenariusza z Belgią przy piłce. Polacy ciągle wywierają pressing, ale już niższy. 30. min. Długie podanie de Bruyne do Batshuayia (kolejne w tym spotkaniu), ale nic z tego nie wynika. 29. min. Wspaniale wykończył to Lewandowski. Pierwsza tak dobra akcja reprezentacji Polski i od razu gol! 28. min. GOOOOOL! Robert Lewandowski. Wspaniała akcja reprezentacji Polski. Ależ to poklepali Zieliński i Szymański z "Lewym"!!!! 27. min. Żurkowski biegł prawym skrzydłem, ale jedyne co zrobił, to zdobył trochę terenu. Chwile później akcja poszła drugą stroną, ale Puchacz stracił piłkę. 26. min. Kolejne prostopadłe podanie w wykonaniu Belgów w pole karne zakończone blokadą. Chwilę później Polacy mieli wspaniałą kontrę, ale zakończoną fatalnym błędem i stratą piłki. 24. min. Puchacz dobrze blokuje na lewej stronie. Belgowie zmuszeni przerzucić akcję na naszą prawą stronę. 23. min. Gumny dośrodkowuje z prawej strony, ale uderzenie zablokowane. Aut wykonany bez porozumienia z napastnikami. Piłka dla Belgii. 22. min. Dynamiczna akcja reprezentacji Polski. Dobre podanie do zbiegającego na lewą stronę Zielińskiego, ale późniejsze dośrodkowanie mija Kamińskiego. Dobra akcja Polaków! 21. min. Żurkowski faulowany. Chwila przerwy w grze. 20. min. Belgowie w ataku. Polacy skupiają się na obronie. 19. min. Witsel fauluje Zielińskiego, który chwilę wcześniej próbował wyjść z kontrą. Zaczęliśmy spokojnie podaniem Bednarka do Glika. 18. min. Dośrodkowanie Tielemansa, ale piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Długie podanie do Sebastiana Szymańskiego niestety niecelne. 17. min. Tymoteusz Puchacz próbował dośrodkować z lewej strony, ale piłka niestety "do nikogo". 16. min. Batshuayi znowu dostał niesamowite podanie od de Bruyne, ale nie wykorzystał okazji. Świetnie zaprezentował się Drągowski. Poza tym został odgwizdany spalony. 15. min. Najczęstsze zdanie w tej relacji, czyli "Belgowie przy piłce" znowy aktualne. Gospodarze budują akcję. 14. min. Próba ataku lewym skrzydłem, ale ostatecznie przerwana przez obrońców Belgii. Gospodarze chwilę później rozpoczęli kontrę, którą przerwał Krychowiak faulem na żółtą kartę. 13. min. Robert Gumny konsekwentnie w obronie. Carrasco fauluje w ataku. 12. min. Żurkowski podał do Lewandowskiego, ale ponownie był sygnalizowany spalony, na którym napastnik faktycznie się znajdował. 11. min. Mocny i wybitnie niecelny strzał Kevina de Bruyne sprzed pola karnego. 10. min. Krychowiak podawał do Szymańskiego na drugą stronę, ale zabrakło trochę siły. Szybko Polacy odzyskali piłkę i rozpoczęli kolejny atak. Belgowie przejęli piłkę i momentalnie znaleźli się pod bramką Polaków. Zażegnaliśmy niebezpieczeństwo. 9. min. Belgowie znowu przy piłce. Klaruje się powoli spodziewana przewaga w posiadaniu piłki gospodarzy. 8. min. Belgowie atakują. De Bruyne szukał prostopadłego podania. Polacy przejęli i próbowali kontrować, ale pierwsze podanie było niedokładne... 7. min. Krychowiak podaje do Lewandowskiego, ten walczył sam na sam z obrońcą, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. 6. min. Niesamowite tempo pierwszych minut tego spotkania. Polacy też mają swoje szanse, brakuje na razie pomysłu pod samą bramką przeciwnika. Nie brakuje natomiast jak na razie szczęścia. 5. min. Żurkowski z indywidualną akcją prawym skrzydłem, ale zabrana piłka. W kontrze do siatki trafia Batshuayi, ale sędzia pokazuje, że był spalony. 4. min. Belgowie byli bardzo blisko zdobycia gola. Batshuayi trafia w słupek, a dobitkę fatalnie pudłuje Eden Hazard. 3. min. Kapitalna akcja prawmy skrzydłem Belgii, ale dośrodkowanie Castange'i nieudane. 2. min. Belgia buduje akcję od bramki. Polacy w wysokim pressingu. 1. min. Biało-Czerwoni z próbą ataku prawą stroną, ale piłka ląduje na aucie. Szybko wróciliśmy jednak do posiadania. 1. min. Spotkanie zaczynają Polacy! Po zwycięstwo! 20:41 Słuchamy hymnów obu państw! 20:25 Coraz więcej polskich kibiców na trybunach w Brukseli.

twitter.com 20:15 Pół godziny do meczu!

20:07 Wielkie skupienie na twarzy Matty'ego Casha. Spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.

20:06 W takim składzie zagrają Belgowie:

20:03 Tak prezentuje się pierwsza jedenastka reprezentacji Polski:

20:01 Witamy w relacji na żywo z meczu Belgia - Polska! Spotkanie ma rozpocząć się planowo o godzinie 20:45. Za chwilę podamy składy obu drużyn.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie w ramach Ligi Narodów grała 1 czerwca we Wrocławiu z Walią. Mimo początkowych problemów Biało-Czerwoni zdołali odrobić straty i w końcówce spotkania wyjść na prowadzenie 2:1. Mecz nie był najlepszym w wykonaniu naszej drużyny, zważywszy na fakt, że podopieczni Czesława Michniewicza mierzyli się z osłabiony składem Wyspiarzy, którzy oszczędzali swoje największe siły na mecz barażowy przeciwko Ukrainie.

Belgia – Polska. Czy Biało-Czerwoni mają szansę?

Reprezentacja Polski na pewno wyciągnęła wnioski ze spotkania z Walią. Co więcej, niską formą zaskoczyła Belgia, która w swoim pierwszym spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Holandii odniosła porażkę aż 1:4. Oranje to jednak inny kaliber, niż nasza reprezentacja, więc możliwości ostatecznie zweryfikuje boisko.

Polacy wybiegną na murawę w składzie zapowiadamy już we wtorek. Tak prezentuje się podstawowa jedenastka Biało-Czerwonych: Bartłomiej Drągowski, Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Robert Lewandowski.

