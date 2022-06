Gol Roberta Lewandowskiego! Polska prowadzi z Belgią w meczu Ligi Narodów 2022

W drugiej kolejce tegorocznej edycji Ligi Narodów UEFA reprezentacja Polski mierzy się z Belgią. Zespół Czerwonych Diabłów był uznawany za faworytów w tym starciu, ale po swoim poprzednim starciu wiadomo było, że nie jest niepokonany. W pierwszej serii gier ekipa Roberto Martineza przegrała 1:4 z Holandią. W „równoległej” potyczce Biało-Czerwony wygrali z Walią 2:1.

Polacy prowadzą z Belgią w Lidze Narodów 2022

Podrażniona tamtą porażką drużyna Belgii ambitnie rozpoczęła mecz z Polską. Trzeba przyznać, iż nasi kadrowicze mieli dużo szczęścia, że nie stracili bramki już na początku spotkania. W pierwszych minutach Czerwone Diabły stworzyły sobie kilka okazji do zdobycia bramek, ale zawsze ratowała nas jedna rzecz, a mianowicie to, iż Michy Batshuayi nie pilnował, czy znajduje się na pozycji spalonej, czy nie. Napastnik Besiktasu najpierw trafił w słupek, a chwilę później trafił do siatki, lecz w obu sytuacjach arbiter liniowy wskazał na ofsajd snajpera.

Belgowie dominowali nad ekipą Michniewicza, która z kolei nie potrafiła wykorzystać okazji do groźnego skontrowania przeciwników. Przeważnie brakowało im dokładności w otwierających podaniach. W końcu jednak Polacy dopięli swego tuż przed upływem drugiego kwadransa gry. Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie po dwójkowej akcji Sebastiana Szymańskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Były pomocnik Dynama Moskwa znakomicie podał prostopadle do napastnika Bayernu, ten z trudem opanował futbolówkę i nie pomylił się w sytuacji sam na sam.