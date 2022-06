Bednarek wskazał, co będzie najważniejsze w meczu z Holandią. Ten aspekt trzeba poprawić

Reprezentacja Polski już w sobotę wystąpi w meczu Ligi Narodów przeciwko Holandii. Biało-Czerwoni muszą szybko podnieść się po brutalnej lekcji futbolu, jaką zaserwowała im 8 czerwca Belgia. – Meczu z Belgią drugi raz nie zagramy, nie naprawimy tego, co było złe. Musimy skupić się na jutrzejszym spotkaniu. Musimy udowodnić, że jesteśmy silni jako drużyna – powiedział Jan Bednarek na przedmeczowej konferencji prasowej.

Bednarek wskazał, co będzie kluczowe. „To musimy poprawić”

Jan Bednarek w kontekście przegranego meczu z Belgią mówił, że do pewnego momentu drużyna dobrze zamykała przeciwnikom przestrzenie, przez co mieli utrudnione rozegranie piłki. – Kiedy było mniej presji i znajdowali te przestrzenie, to znajdowali również rozwiązania i myślę, że to był największy problem – powiedział Bednarek.

Obrońca stwierdził, że do dobrego zarządzania formacją obronną będzie trzeba dołożyć jeszcze posiadanie piłki. – Najważniejsze jest to, żebyśmy byli w stanie utrzymać się przy piłce, trochę ją Holendrom zabrać. Oczywiście, mamy świadomość tego, że oni słyną z dużego posiadania piłki, dlatego na pewno będą momenty, gdzie będziemy bronić głęboko, ale tak, jak powiedziałem wcześniej – najważniejsze, by przeciwnik z piłką nie miał komfortu w podejmowaniu decyzji. To musimy poprawić w porównaniu do spotkania z Belgią – powiedział zawodnik Southampton.

Polska zagra z Holandią na wyjeździe w sobotę 11 czerwca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Będzie to trzeci mecz czerwcowego zgrupowania.

