Przewidywany skład Biało-Czerwonych na mecz Polska – Holandia. Czesław Michniewicz znów zamiesza

Liga Narodów UEFA 2022 trwa w najlepsze. Kilka dni po blamażu w Brukseli, reprezentacja Polski zmierzy się z równie mocnym przeciwnikiem, co Belgia. Tym razem jednak Biało-Czerwoni do rywalizacji przystąpią na własnym terenie, to znaczy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ich przeciwnikami będą Holendrzy.

Jaki wyjściowy skład wystawi Czesław Michniewicz na mecz Polska – Holandia?

Jako że terminarz jest bardzo napięty, a do tego w starciu z Czerwonymi Diabłami zawiedli praktycznie wszyscy – od żółtodziobów po liderów – to najważniejsze pytanie przed potyczką z Oranje brzmi: kogo tym razem Czesław Michniewicz powinien posłać do boju?

Według najnowszych doniesień polskich mediów podstawowa jedenastka na sobotnie starcie jest już poniekąd wybrana. Pewne wskazówki co do wyjściowej jedenastki dał nam też sam selekcjoner na ostatniej konferencji prasowej. Pytany o stan zdrowia poszczególnych graczy wspomniał, że ze względów zdrowotnych nie wystąpi na pewno Adam Buksa. Jeśli do dyspozycji będzie Arkadiusz Milik, wtedy w kadrze na Holandię zabraknie Roberta Lewandowskiego. Do gry ma być gotowy również Matty Cash, a spore szanse na występ od pierwszej minuty ma Nicola Zalewski.

Ponadto od dłuższego czasu wiadomo, że w poszczególnych spotkaniach Ligi Narodów będą występowali inni golkiperzy. Z Walią grał Kamil Grabara, z Belgią Bartłomiej Drągowski, teraz z kolei szansę ma otrzymać Łukasz Skorupski.

Liga Narodów UEFA 2022. Przewidywany skład na mecz Polska – Holandia

Według portalu meczyki.pl nasza jedenastka będzie wyglądała następująco:

Skorupski – Cash, Bednarek, Kiwior, Gumny – Frankowski, Klich, Linetty, Zieliński, Zalewski – Piątek

