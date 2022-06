Holenderski trener ocenił szanse Polski w meczu z Oranje. Tego brakuje Biało-Czerwonym

Reprezentacja Polski rywalizuje właśnie w kolejnej edycji Ligi Narodów UEFA. I o ile ta przygoda rozpoczęła się dla niej dobrze, wszak zwyciężyła 2:1 z Walią, o tyle kontynuacja okazała się tragiczna. W drugiej serii gier Biało-Czerwoni udali się na wyjazd do Brukseli, by tam spróbować urwać punkty Belgii. Gospodarze jednak dali naszym kadrowiczom brutalną lekcję futbolu.

Ostre słowa Jana de Zeeuwa o jakości reprezentacji Polski

Jan de Zeeuw, były asystent Leo Beenhakkera za jego kadencji w reprezentacji Polski, nie był jednak zdziwiony samą porażką naszej drużyny. Przyznał, że nie spodziewał się co prawda tak wysokiej porażki, ale generalnie triumf Czerwonych Diabłów nie był dla niego niczym nieoczywistym.

– Różnica w poziomie piłkarskim nie jest dla mnie czymś nowym. Nawet wygrany mecz z „Walią B” był słaby w wykonaniu waszej reprezentacji – przyznał Holender w rozmowie z „Super Expressem”.

Liga Narodów 2022. Jakie są szanse Biało-Czerwonych w meczu Polska – Holandia?

W dalszej części rozmowy dziennikarz zapytał trenera o to, jakie szanse według niego ma Polska w nadchodzącym starciu z Oranje. – Po tym, co zobaczyłem w spotkaniach z Walią i Belgią, to praktycznie żadne – stwierdził bez ogródek.

– Mam nadzieję, że Michniewicz ma dobry kontakt z sercem drużyny, czyli najważniejszymi piłkarzami i to może mu pomóc. Powinni ze sobą dużo rozmawiać – wyjaśnił de Zeeuw.

Jan de Zeeuw określił, czego brakuje reprezentacji Polski

Według pochodzącego z Holandii szkoleniowca w sztabie Czesławie Michniewicza brakuje bardziej doświadczonych i spostrzegawczych trenerów. Przypomnijmy, że w sztabie Beenahkkera swego czasu pracowali między innymi Adam Nawałka, Bogusław Kaczmarek, Jan Urban czy Dariusz Dziekanowski. – Proszę zwrócić uwagę kogo za asystentów ma Louis van Gaal: Danny’ego Blinda i Edgara Davidsa. Jeśli tacy ludzie coś mówią, to każdy młody piłkarz ich słucha – zakończył.

