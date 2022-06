NA ŻYWO: Polska gra z Holandią w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni chcą się zrehabilitować

Choć reprezentacja Polski udanie rozpoczęła rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów UEFA – od pokonania Walii 2:1 – w drugim spotkaniu już nie poszło jej tak dobrze. W starciu z Belgią na wierzch wyszły wszystkie problemy naszej kadry, z którymi nie potrafiła sobie poradzić w ostatnich miesiącach i latach. W efekcie Biało-Czerwoni przegrali z Czerwonymi Diabłami aż 1:6. Teraz przeciwnikami naszych kadrowiczów są Holendrzy, którzy w tej edycji Ligi Narodów już potrafili dać pokaz swojej siły.

20:28 W naszej kadrze zadebiutuje dziś Jakub Kiwior.



twitter.com 20:25 Z naszą kadrą narodową jest jak z autem-składakiem – tak przynajmniej twierdzi Grzegorz Mielcarski. Przeczytajcie rozmowę z ekspertem, zanim wybrzmi pierwszy gwizdek.



Grzegorz Mielcarski dla „Wprost”: To chyba nie ten czas, aby Polacy byli chłopcami do bicia 20:21 Poznaliśmy już skład, w jakim reprezentacja Polski wyjdzie na mecz z Holandią



Oficjalnie: Skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią. Tak zagramy w Lidze Narodów 20:16 Witamy w relacji na żywo z meczu reprezentacji Polski z Holandią. Już mniej więcej za pół godziny rozpocznie się kolejne starcie z udziałem Biało-Czerwonych w Lidze Narodów!

Liga Narodów UEFA 2022. Holandia faworytem w meczu z Polską

To właśnie Oranje pokonali bowiem naszych ostatnich „oprawców” aż 4:1 w pierwszej serii gier. W naturalny sposób zatem to właśnie drużyna prowadzona przez Louisa van Gaala jest uznawana za faworyta w starciu z Polską.

Takie zdania są również eksperci, których pytano o szanse Biało-Czerwonych w meczu z Holandią. Ani Jan de Zeeuw, ani Robert Maaskant nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Obaj trenerzy, którzy niegdyś pracowali w naszym kraju, zdecydowanie opowiedzieli się za zwycięstwem dzisiejszych gospodarzy. Drugi z nich dowodził, że niezależnie od tego, jaki styl gry obierze ekipa Czesława Michniewicza, zespół Oranje i tak sobie poradzi. Holendrom nie sprawia problemu granie z przeciwnikami nastawionymi na defensywę, z kolei przy wymianie ciosów również są w stanie bezlitośnie wypunktować przeciwnika.

Skład Biało-Czerwonych na mecz Holandia – Polska

Czesław Michniewicz postanowił zaskoczyć kilka wyborami co do wyjściowej jedenastki. Zabrakło w niej dwóch liderów, pojawił się za to jeden debiutant. Od pierwszej minuty szansę dostał natomiast Nicola Zalewski.