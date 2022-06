Szalony mecz Polski z Holandią. Biało-Czerwoni zaskoczyli w Lidze Narodów!

Zgodnie z przewidywaniami to nasi przeciwnicy od samego początku spotkania dłużej utrzymywali się przy piłce. Taki był jednak plan Biało-Czerwonych, aby skupić się na kontrach i defensywie. Mimo tego Oranje kilka razy zagrozili bramce Skorupskiego. Najbardziej niebezpieczny strzał oddał Klaassen, lecz mieliśmy duże szczęście, bo w korzystnej sytuacji nieczysto uderzył futbolówkę.

Matty Cash z golem w meczu Holandia – Polska. Czy Oranje zasłużyli na rzut karny?

Nieskuteczność Holendrów zemściła się na nich po 18 minutach gry. Wtedy to Biało-Czerwoni pokusili się o jeden z nielicznych wypadów na połowę przeciwnika. Zalewski wypatrzył Casha wchodzącego odważnie z prawego skrzydła i podał właśnie do niego. Chwilę później już cieszyliśmy się z trafienia, bo obrońca Aston Villi nie kalkulował, uderzył między nogami rywala i pokonał Flekkena.

Czy Holandia powinna dostać rzut karny?

Niedługo potem Polacy mieli sporo szczęścia, gdy w naszym polu karnym upadł Dumfries. Powtórki pokazały, że został nadepnięty przez Krychowiaka, który już miał żółtą kartkę na koncie. Sędziowie (także ci z VAR-u) nie zareagowali na całe zajście i w ten sposób uniknęliśmy rzutu karnego dla Holendrów.

Liga Narodów UEFA 2022. Oranje szybko odrobili straty w meczu Holandia – Polska

Początek drugiej połowy był niesamowicie emocjonujący, bo zaraz po wznowieniu gry Polska podwyższyła na dwa zero. Piątek podał prostopadle do Frankowskiego, a ten wraz z Zielińskim wyszli dwóch na jednego z bramkarzem Holendrów. Skrzydłowy podał do naszego pomocnika, a ten trafił do pustej siatki.

Niestety radość Biało-Czerwonych trwała bardzo krótko. Po chwili bowiem Blind dośrodkował z lewej strony, jeden z naszych kadrowiczów podbił piłkę głową, ta trafiła do Klaassena, a on z bliskiej odległości pokonał Skorupskiego. Dosłownie chwilę później było już 2:2. Nikt z Polaków nie upilnował wchodzącego z prawego skrzydła Dumfriesa. Ten uderzył płasko, piłka jeszcze odbiła się od naszego obrońcy i już mieliśmy remis.

Memphis Depay zmarnował rzut karny w meczu Holandia – Polska

W samej końcówce spotkania Oranje mieli doskonałą okazję do przeważenia losów spotkania na swoją korzyść. Po interwencji Skorupskiego Cash zagrał futbolówkę ręką, a nasi rywali dostali rzut karny. Do piłki podszedł Depay i trafił w słupek. W doliczonym czasie gry od utraty bramki uratował nas jeszcze Skorupski. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

