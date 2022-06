Czesław Michniewicz wyróżnił jednego z Polaków po meczu z Holandią. To różni go od innych

Po tym, jak reprezentacja Polski skompromitowała się w drugiej serii gier w trwającej właśnie edycji Ligi Narodów UEFA, mało kto w ogóle wierzył, że już przeciwko Holandii Biało-Czerwoni będą w stanie zagrać dobry mecz. W starciu zremisowanym 2:2 co prawda mieliśmy sporo szczęścia, a z drugiej strony nasi kibice oraz sami piłkarze mogą też odczuwać niedosyt z braku wygranej.

Liga Narodów UEFA 2022. Czesław Michniewicz zachwyca się Nicolą Zalewskim

W potyczce tej wystąpiło sporo nieoczywistych graczy i trzeba przyznać, że w większości zaprezentowali się oni korzystnie. Zaraz po meczu Czesław Michniewicz postanowił wyróżnić publicznie jednego z nich.

– Sądzę, że Nicola Zalewski zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Chwalę tego chłopaka, bo ma ogromny talent. Bardzo fajnie się pokazał – stwierdził selekcjoner reprezentacji Polski na konferencji prasowej niedługo po ostatnim gwizdku w meczu z Holandią.

Komplementy pod adresem Nicoli Zalewskiego po meczu Holandia – Polska

W dalszej części wywodu Michniewicz uzasadnił, dlaczego tak bardzo podoba mu się styl gry wychowanka AS Romy. – Wprowadza różnorodność względem zawodników z Ekstraklasy. Gra inaczej niż na przykład Jakub Kamiński, który wyróżnia się w naszej lidze. Nicola tylko patrzy, kogo można by tu przedryblować i robi to skutecznie. Ciesze się, że jest z nami – tak swoje stanowisko uargumentował nasz trener.

Rzeczywiście trzeba przyznać, że w spotkaniu z Holandią Zalewski był bardzo aktywny, zwłaszcza w pierwszej połowie i sprawiał Oranje dużo kłopotów. Wisienką na torcie w jego występie jest natomiast asysta, którą zaliczył przy bramce Matty’ego Casha na 1:0.

