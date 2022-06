Jerzy Dudek ostro o reprezentacji Polski. Zwrócił uwagę na jeden aspekt

W trzecim spotkaniu tegorocznej Ligi Narodów reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Holandią 2:2. Biało-Czerwoni tym samym zmazali plamę po kompromitującym meczu z Belgią, w którym przegrali 1:6. Warto wspomnieć, że jeszcze wcześniej Polacy zwyciężyli z Walią. Drużyna Czesława Michniewicza ma na ten moment cztery punkty.

Jerzy Dudek krytycznie. Ostre słowa byłego reprezentanta

Praktycznie w każdym spotkaniu selekcjoner naszej kadry eksperymentuje z wyjściowym składem oraz ustawieniem. Kilku zawodników otrzymało szansę zadebiutowania w narodowych barwach. Momentami gra naszego zespołu może się podobać, jednak zdaniem wielu ekspertów pozostawia ona wiele do życzenia. Zwłaszcza w defensywie. Reprezentacja Polski straciła w trzech meczach aż dziewięć bramek. Co ciekawe, pod tym względem Biało-Czerwoni są najgorsi w całej Dywizji A.

Spośród tych dziewięciu goli Polacy aż siedem stracili w drugich połowach. Uwagę na brak koncentracji w ostatnich minutach zwrócił Jerzy Dudek. Były wybitny bramkarz dość krytycznie ocenił dyspozycję polskich piłkarzy. „Rzuciło mi się w oczy to, że umiemy dobrze rozpocząć spotkanie, obejmujemy prowadzenie, ale później nie jesteśmy w stanie trzymać równie wysokiej intensywności i koncentracji” – napisał w swoim felietonie dla „Przeglądu Sportowego”.

Podkreślił także, że po zmianie stron nasza gra wyglądał naprawdę słabo. Jego zdaniem zawodnicy Czesława Michniewicza są nerwowi, przez co czasami wygląda to dramatycznie. „Jestem bardzo ciekawy meczu z Belgią na Narodowym, bo on pokaże, ile wyciągnęliśmy z lekcji futbolu, jaką otrzymaliśmy w Brukseli. W Rotterdamie nasza reprezentacja pokazała, że umiemy postawić się faworytom, liczę na to także we wtorek” – dodał Jerzy Dudek.

Kolejny mecz z udziałem Biało-Czerwonych odbędzie się już we wtorek, 14 czerwca. Rywalem Polaków na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie będzie Belgia. Spotkanie zaplanowano na godzinę 20:45.

