Znakomite wieści dla reprezentacji Polski. Belgowie zagrają bez kilku znakomitych piłkarzy

Polacy zremisowali na wyjeździe z Holandią 2:2 w trzecim spotkaniu Ligi Narodów. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza prowadziła już nawet 2:0, lecz dała się dwukrotnie zaskoczyć. Mimo to Polacy mogą być zadowoleni ze zdobytego punktu, szczególnie że kilka dni wcześniej zostali rozbici przez Belgów 1:6. Już we wtorek, 14 czerwca Biało-Czerwoni spróbują zrewanżować się Czerwonym Diabłom za tę dość bolesną naukę futbolu.

Polska — Belgia. Belgowie bez kilku podstawowych piłkarzy

W czwartym meczu podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacja Polski ma wyjść w najmocniejszym, na ten moment, składzie. Na pewno zabraknie kontuzjowanych Adama Buksy i Krystiana Bielika, a także Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami otrzymał wolne i udał się do Rosji. Poza tym 32-latek i tak by nie zagrał w tym spotkaniu, ponieważ się wykartkował. Nasi najbliżsi rywale dokonają zdecydowanie więcej zmian.

W sobotę, 11 czerwca Roberto Martinez, a więc selekcjoner reprezentacji Belgii, ogłosił, że w starciu z Polską na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie na pewno nie zagrają Kevin De Bruyne, czyli jeden z liderów tego zespołu, Yannick Carrasco, a także Thomas Meunier. Wymieniona trójka udała się już na urlop. Dzień później poinformowano, że udziału w spotkaniu nie wezmą też Amadou Onana i Dedryck Boyata.

Ponadto według mediów belgijscy lekarze nie zdążą doprowadzić do pełni sił kontuzjowanego Romelu Lukaku. Napastnik londyńskiej Chelsea nabawił się urazu już w pierwszym meczu Ligi Narodów, w którym jego reprezentacja mierzyła się z Holandią. Wydaje się więc, że są to bardzo dobre informacje dla Biało-Czerwonych. Jednak nie należy zapominać, że Czerwone Diabły to wciąż rewelacyjna drużyna, która ma obecnie w swoich szeregach więcej zawodników z ogromną jakością niż Polska.

