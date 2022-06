Wojciech Szczęsny zdradził kulisy rywalizacji w bramce. „To na pewno pomaga”

Wojciech Szczęsny nie wystąpił jeszcze w żadnym z czerwcowych spotkań reprezentacji Polski. Od początku zgrupowania było bowiem mówione, że każdy z golkiperów otrzyma po jednej szansie. Podczas pojedynku z Walią na bramkę wszedł Kamil Grabara. Na blamaż z Belgią (1:6) wystawiony został Bartłomiej Drągowski, w starciu z Holandią grał Łukasz Skorupski. Szczęsny zagra dopiero w rewanżowym meczu z Belgią. Ten odbędzie się we wtorek 14 czerwca o godzinie 20:45.

Szczęsny pochwalił wszystkich bramkarzy. Wspomniał o blamażu z Belgią

Wojciech Szczęsny został zapytany na konferencji prasowej o rywalizację w bramce podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. – Szkoda Bartka, bo swoim występem nie zasłużył, żeby przyjąć sześć bramek. Wszyscy zagrali bardzo dobre spotkania. Rywalizacja sportowa i przyjacielska, ale jest. To na pewno pomaga, aby poprawiać umiejętności – powiedział golkiper Biało-Czerwonych.

Szczęsny przyznał również, że motywacji do spotkania rewanżowego z Belgią nie brakuje. Porażka 1:6 wymaga lepszego zaprezentowania się w drugim spotkaniu. – Duma została podrażniona i jest chęć rewanżu. Belgowie mają dobrych stron więcej, niż słabych. Wierzę, że z naszym pomysłem na grę będzie lepiej, niż pięć dni temu – ocenił sytuację bramkarz reprezentacji Polski.

- Dopóki graliśmy konsekwentnie w obronie to nasza gra z Belgią nie wyglądała tak źle. Dopiero jak zabrakło sił i się otworzyliśmy to pojawiła się autostrada do naszej bramki. Z takimi rywalami trzeba grać bezbłędnie – powiedział jeszcze Szczęsny w kontekście nadchodzącego spotkania z Czerwonymi Diabłami.

