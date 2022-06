Polska – Belgia. Biało-Czerwoni nie dali rady urwać punktów, a były na to szanse

Reprezentacja Polski mimo poprzedniej porażki z Belgią 1:6 wyszli na rewanżowe spotkanie z czystą głową. Biało-Czerwoni niestety stracili już bramkę w 16. minucie, a do końca pierwszej połowy nie potrafili skonstruować dobrej akcji. W ostatniej dosłownie minucie przed zejściem do szatni świetne dośrodkowanie od Lewandowskiego otrzymał Nicola Zalewski, który złożył się do strzału i minimalnie przestrzelił.

Druga część spotkania natomiast po pierwszych 15 minutach zaczęła wyglądać o wiele lepiej. Dużo do gry wnieśli Przemysław Frankowski i Karol Świderski, którzy z minutę na minutę coraz bardziej się rozkręcali. W ostatniej minucie drugiej części spotkania, po okresie przewagi Polaków, kolejnym świetnym dośrodkowaniem popisał się Lewandowski, który wyłożył piłkę na głowę Karola Świderskiego. Ten niestety trafił w słupek. Zapraszamy do prześledzenia relacji live z tego spotkania.

90. min. +3 Koniec spotkania. Ostatnie 20 minut należało do Polski. Niestety to nie wystarczył. Przegrywamy z Belgią 0:1. 90. min. +2 Belgowie się nie spieszą, grają na czas. Została ostatnia minuta. 90. min. +1 Sędzia dolicza trzy minuty. Obawiamy się, że akcja meczu była już minutę temu. Słupek uchronił Belgię przed stratą punktów. 90. min. Ależ Polacy mieli akcję w 90. minucie spotkania. Świderski dostał piłkę na głowę od Lewandowskiego. Strzał trafia w słupek!!! Było bardzo blisko. 89. min. Szczęsny swoim dalekim wyjściem uratował nas od straty bramki na 2:0. Mijają ostatnie minuty spotkania. 88. min. Wspaniałą piłkę przed pole karne otrzymał Jakub Kiwior, ale znowu strzał niecelny. 87. min. Karol Świderski otrzymał sytuacyjną piłkę na lewą nogę, ale niestety piłka przelatuje nad bramką. Dotknął ją bramkarz Belgii, więc rzut rożny. 86. min. Polacy jeszcze próbują. W ostatnich 15 minutach nasza drużyna ma naprawdę sporo sytuacji. Wynik jednak nadal korzystny dla przeciwników. 85. min. Polacy z odważną ofensywną akcją zakończoną niestety przejęciem piłki przez Belgię. Znowu interweniować musiał Szczęsny, który nie dopuścił nawet do rzutu rożnego. 83. min. Trossard pięknie wszedł w pole karne, ale wspaniale w bramce zachował się Wojtek Szczęsny. Rzut rożny dla Belgii zakończony faulem w ataku. Na boisko wchodzą Jacek Góralski i Karol Grosicki za Linettego i Mateusza Wieteskę. 81. min. Strzał Vanakena obroniony przez Szczęsnego. 80. min. Belgowie atakują w pięciu. Przy piłce Trossard, ale ten na szczęście przerzuca piłkę nad bramką. Strzał nieudany. 79. min. Polacy dalej próbują. To nadal 1:0. Jedna akcja może dać Biało-Czerwonym upragnioną bramkę. 76. min. Openda wyszedł sam na sam ze Szczęsnym, ale po pierwsze Polak obronił, a po drugie sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Tej jednak wydaje się, że nie było. 76. min. Mateusz Klich dośrodkowuje na głowę Glika po piąstkowaniu bramkarza Belgii, ale niestety piłka przelatuje obok bramki. 75. min. Do rzutu wolnego podchodzi Lewandowski i... piłka przelatuje nad poprzeczką, ale mamy rzut rożny, ponieważ był rykoszet. 74. min. Indywidualna akcja Roberta Lewandowskiego zakończona ręką przeciwników i mamy rzut wolny z bliskiej odległości. 73. min. Belgowie znowu płynnie wychodzą z akcją. Bronimy się głęboko, blisko bramki. 72. min. Polacy mają dobre ostatnie pięć minut. Udało nam się nawet skonstruować parę akcji, ale brakuje jeszcze zrozumienia między niektórymi zawodnikami. 71. min. Dośrodkowanie Żurkowskiego po dobrej akcji z Lewandowskim zakończyło lot niestety w rękach Mignoleta. 70. min. Żurkowski podał na wolne pole do Casha, ale nawet jego szybkość nie pozwoliła dogonić piłki. Na boisku pojawia się Mateusz Klich. Z boiskiem pożegnał się Sebastian Szymański. 69. min. To był czas dobrej kontry Polaków, ale piłka, która dostał Lewandowski, odbiła mu się od nogi. 68. min. Biało-Czerwoni znowu byli blisko przejęcia i dobrej kontry, ale zabrakło dokładności. Chwilę później Vertonghen okiwał paru Polaków i oddaje zablokowany na szczęście strzał. 67. min. Michy Batshuayi schodzi z boiska, na jego miejsce pojawia się Lois Openda. Na murawie melduje się również niestety Trossard, który ostatnio był istnym katem Biało-Czerwonych. 65. min. W tym momencie meczu niewiele się dzieje, Lewandowski faulowany w środku boiska. Przez chwilę więc będziemy przy piłce. 63. min. Belgowie grają bez pośpiechu. Polacy przejmują piłkę po przyspieszeniu akcji przez gości, ale niestety nie potrafią wymienić paru udanych podań. 61. min. Sędzia odgwizdał faul na piłkarzu gości. Belgowie zaczynają ze środka boiska. 60. min. Pozostało pół godziny podstawowego czasu gry. Zobaczymy co do gry wniosą Świderski i Frankowski. 59. min. Miło się patrzy na grę reprezentacji Belgi. Robert Lewandowski wydaje się wyraźnie sfrustrowany zaistniałą sytuacją. 58. min. Z boiska schodzi Piotr Zieliński, na jego miejsce wchodzi Karol Świderski. Pojawia się również Przemysław Frankowski za Nicolę Zalewskiego. 57. min. Wydawało się, że pressing Polaków przyniósł efekt, ale Biało-Czerwoni zyskali piłkę na dosłownie jeden kontakt. 56. min. Rzut rożny nieudany. Belgowie bez problemu wychodzą ze swoją akcją, zupełnie gubiąc pressing Polaków. 55. min. Szymański i Zieliński przy piłce. Dośrodkowywał ten pierwszy. Dendoncker wybija na rzut rożny. 54. min. Belgowie popełniają błąd, ale Lewandowski po przejęciu piłki nic ciekawego nie wymyślił. Za chwilę natomiast rozpoczniemy od rzutu wolnego z prawej strony pola karnego, ponieważ faulowany był Żurkowski. 53. min. Kolejne nieudane wyjście spod pressingu. Wracamy do biegania za piłką. 51. min. Polacy maja ogromne problemy z wyjściem spod pressingu Belgii. Podopieczni Czesława Michniewicza niestety nie kwapią się jak na razie chociażby do przenoszenia ciężaru gry z jednej na drugą stronę. 49. min. Belgowie próbują prawym skrzydłem, ale ostatecznie przerzucają ją na lewą stronę. Polacy uwijają się w defensywie i po raz kolejny niwelują zagrożenie. 48. min. Polacy tracą piłkę blisko swojego pola karnego i narażają się na niebezpieczną akcję. Piłka po chwili kończy jednak w rękach Szczęsnego. 47. min. Polacy bardzo ładnie rozpoczynają po przerwie, ale niestety po strzale Żurkowskiego ją tracimy i narażamy się na kontrę Hazarda. Żurkowski musiał faulować i zobaczył żółtą kartkę. 46. min. Zaczynamy drugą połowę spotkania! 45. min. +1 Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. Szkoda sytuacji Zalewskiego. Wracamy za około 15 minut! 45. min. Najlepsza okazja dla reprezentacji Polski niewykorzystana. Lewandowski świetnie dośrodkował do Nicoli Zalewskiego. Ten pięknie złożył się do strzału, ale piłka minimalnie minęła słupek. 44. min. Żurkowski znowu dobrze w przejęciu, ale później złe zachowanie i strata. Polacy spróbowali chwilę później z kontry, ale to zupełnie nie wyszło. 43. min. Po rzucie rożnym wybijamy piłkę i przejmują ją ponownie Belgowie. Polacy biegają bez piłki i bardzo cierpią w tej pierwszej połowie. 42. min. Batshuayi był we wspaniałym położeniu do powiększenia prowadzenia, ale strzał zablokował Wieteska. 41. min. Zostało 5 minut pierwszej połowy spotkania. Belgowie w ogóle się nie spieszą, a i tak są groźni. Nawet bardzo wysoki pressing Polaków nie robi wrażenia na przeciwnikach. 39. min. Polacy przejmują piłkę. Długo holował ją Cash, ale nie dotarła ona po podaniu do Lewandowskiego, który został wyprzedzony przez obrońcę. 38. min. Zieliński i Lewandowski wyszli z ofensywną akcją i dwójkowe podania prawie się udały, ale niestety ostatnie z nich zostało zablokowane. 37. min. Polacy przejęli i... wybili na oślep. Belgowie natomiast podają na kilkadziesiąt metrów w każdą stronę, a piłka trafia do stopy kolegi z drużyny. 36. min. Belgowie zaczynają od autu przy polu karnym Polaków. Piłka wraca do obrony i ponownie jesteśmy świadkami spokojnego budowania akcji. Znowu przerwał ją Matty Cash. 34. min. Polacy próbują atakować, ale Belgowie mają dużo miejsca i dużo czasu na rozgrywanie piłki. 33. min. Polacy próbowali wyjść z kontrą, ale to znowu się nie udało. Podanie Casha ostatecznie nieudane i Belgowie ponowie zaczynają grę. 32. min. Belgowie po fenomenalnej akcji po raz drugi trafili do siatki Polaków, ale na szczęście był spalony. 32. min. Polacy próbują odebrać piłkę E. Hazardowi, ale sprawa kończy się na aucie. Belgowie już budują akcję. 31. min. Matty Cash genialnie podał do Sebastiana Szymańskiego, który musiał tylko oddać celny strzał. To niestety się nie udało. 30. min. Mamy rzut rożny. Obrońca Belgii blokował piłkę i wydawało się, że zagrał on ręką, ale okazało się, że dostał w twarz. 29. min. Znowu podanie prostopadłe górą kończy się trudna dla naszej defensywy akcją. Na szczęście strzał został zablokowany. 28. min Podanie prostopadłe do Piotra Zielińskiego, ale Polak niestety był na spalonym. 27. min. Polacy rozpoczynają z autu. Próbujemy dużo grać sam na sam, ale piłka jak na razie nie przechodzi przez nogi przeciwnika. 25. min. Polacy nerwowo w obronie, próbują zażegnać niebezpieczeństwo, ale niestety piłka ciągle jest blisko naszego pola karnego. 24. min. Zalewski podawał do Sebastiana Szymańskiego na lewe skrzydło, ale wrzutka młodego zawodnika nieudana, a dodatkowo sędzia odgwizdał pozycję spaloną. 23. min. Belgowie bardzo spokojnie rozgrywają swoją akcję, ale Polakom udaje się przejąć piłkę. Zwalniamy tempo i szukamy porządnego rozegrania. 22. min. Żurkowski zdecydował się na strzał z dystansu. Niestety okazał się on wybitnie niecelny. 21. min. Polacy mają rzut wolny. Dośrodkowuje Zieliński i... podaje do Casha. Chwilę później próbował dośrodkować Żurkowski, ale przy piłce są już Belgowie. 20. min. Polska 45-163 Belgia - To liczba wymienionych podań w pierwszych 20 minutach. 19. min. Belgowie wychodzą z wysokim pressingiem, przez co Szczęsny wyrzuca piłkę na aut. Znowu goście budują akcję. 17. min. Belgowie z powrotem przy piłce. Tielemans rozpoczął kolejną niebezpieczną akcję Czerwonych Diabłów, zakończył ją niecelnym strzałem Batshuayi. 16. min Polacy tracą bramkę! Niestety Batshuayi dostaje prostą wrzutkę od Tielemansa i zamienia ją na bramkę. Przegrywamy na PGE Narodowym! 15. min. Polacy przesuwają w obronie. Belgowie przerzucają piłkę z lewej na prawą stronę i szukają luki w defensywie. 14. min. Polacy próbowali wyjść spod pressingu, ale nie wyszło. Belgowie rozpoczęli z rzutu z autu. Polacy dalej wysoko w obronie. Nieudane dośrodkowanie T. Hazarda, ale nie jesteśmy w stanie wyjść z groźną kontrą. 13. min. Kolejna akcja Belgów przerwana. Szczęsny z piłką w rękach. 12. min. Polacy z ładną akcją ofensywną. Lewandowski zgrał piętką do Sebastiana Szymańskiego, ale ten nie dobiegł do piłki. 11. min. Polacy grają bardzo wysoko w obronie. To dlatego prostopadłe podania górą Belgii są takie niebezpieczne. 10. min. Szczęsny szybko podniósł się po zderzeniu. Polak zaczyna z linii 16. metra. Krótko do Wieteski i próbują Biało-Czerwoni budować akcję od podstaw. 9. min. Belgowie zaczynają od bramki. Powoli konstruują akcję. Polacy jak na razie dobrze przesuwają w obronie. Podanie prostopadłe - kolejne groźne kończy się dobrym wyjściem Wojciecha Szczęsnego, który ucierpiał w starciu z Thorgenem Hazardem. 8. min. Polacy dłuższy czas przy piłce. Żurkowski próbował wejść w pole karne. Kibice sugerują, że powinien być rzut karny. Niestety, nic z tych rzeczy, gramy dalej. 7. min. Kolejne podanie prostopadłe górą przerwane przez Polaków i próba wyjścia z kontrą. Akcja zwolniła i szukamy swoich rozwiązań. 6. min. Lewandowski z indywidualną akcją na lewym skrzydle. Wywalczył rzut rożny. Po zagraniu w pole karne popełniamy faul w ofensywie. 5. min. Belgowie z kolejną próbą prostopadłego podania góra. Na to będą Polacy musieli uważać. 4. min. Matty Cash atakował prawym skrzydłem, ale nie miał żadnego kolegi w polu karnym. Belgowie szybko zwali szyki i zaczną za chwilę od rzutu wolnego. 3. min. Kolejne prostopadłe podanie do Castagne'i. Belgowie atakują prawym skrzydłem. Kolejne dośrodkowanie zakończone fiaskiem. Polacy nie wyszli jednak z kontrą. 3. min. Fantastyczny przerzut Belgów na prawą stronę. Dośrodkowanie Castagne przecięte przez Jakuba Kiwiora. 2. min. Belgowie rozgrywają piłkę blisko własnej bramki. Polacy popisali się bardzo dobrym pressingiem, ale ostatecznie sytuacja zakończyła się faulem. 1. min. Zaczynamy! Od środka rozpoczyna Belgia. 20:43 Słuchamy Mazurka Dąbrowskiego! 20:40 Obie drużyny wychodzą już na boisko! Za chwilę hymny! 20:35 Przypominamy trzy ostatnie wyniki meczów z udziałem Biało-Czerwonych:

Polska 2:1 Walia

Belgia 6:1 Polska

Holandia 2:2 Polska 20:30 Swój debiutancki występ za 15 minut zaliczy Mateusz Wieteska

twitter.com 20:25 Na trybunach jest wielki nieobecny tego zgrupowania - Jakub Moder!

twitter.com 20:10 35 minut do meczu Polska - Belgia. Emocje rosną...

twitter.com 20:08 Taką "jedenastkę" wystawił trener Belgii:

twitter.com 20:05 Skład reprezentacji Polski:

1 Szczęsny - 2. Cash, 3. Wieteska, 15. Glik, 5. Kiwior, 19. S. Szymański, 17. Żurkowski, 8. Linetty, 10. Zalewski, 9. Lewandowski, 20. Zieliński. 20:02 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Belgia. Do rozpoczęcia spotkania pozostało niecałe 45 minut. Za chwilę podamy składy obu drużyn.

Reprezentacja Polski po wysokiej przegranej 1:6 niecały tydzień temu podejmie na PGE Narodowym jedną z najlepszych drużyn krajowych na świecie - Belgię. Podopieczni Czesława Michniewicza bardzo dobrze zaprezentowali się podczas starcia z Holandią w ostatnią sobotę i kibice z pewnością liczą na powtórkę z rozrywki.

Liga Narodów. Skład Polaków na mecz z Belgią

Reprezentacja Polski wyjdzie na murawę z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Pozostałe 10 nazwisk z pola prezentuje się następująco: Mateusz Wieteska, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Szymon Żurkowski, Karol Linetty, Nicola Zalewski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. Na murawie pojawi się więc jeden debiutant, Wieteska, który na co dzień jest piłkarzem warszawskiej Legii. Swój pierwszy mecz od listopada 2021 roku rozegra Karol Linetty.

W drużynie zabrakło między innymi Grzegorza Krychowiaka, który dostał pozwolenie na wyjazd do Rosji, gdzie będzie próbował uporządkować swoje sprawy, związane z kontraktem z Krasnodarem. W ostatniej chwili z drużyny wypadł również Jan Bednarek. Obrońca Southampton nabawił się kontuzji.

