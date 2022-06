Oceny za mecz Polska – Belgia. To było ciężkie spotkanie dla Roberta Lewandowskiego

Gdyby mecz Polska – Belgia trwał od 70. minuty, Belgowie po ostatnim gwizdu cieszyliby się, że padł remis. Gdybanie i snucie alternatywnych wersji jest przez niektórych uznawane za polski sport narodowy, więc zostawmy tę kwestię i oceńmy występ Biało-Czerwonych jako całość, pamiętając, że mimo paru fajnych akcji i intensywnej końcówki potyczka zakończyła się kolejnym zwycięstwem Belgii. Ocenialiśmy w skali dziesięciostopniowej.

Liga Narodów UEFA 2022. Oceny Dla Biało-Czerwonych za mecz Polska – Belgia

Wojciech Szczęsny (6)

Bramkarz wracający do gry po ponad miesiącu przerwy sam stwierdził po meczu, że w pierwszej połowie spotkania nie czuł się jeszcze optymalnie i dopiero w drugiej potrafił podejmować odważniejsze decyzje. Jedyny gol, który wpadł do jego bramki, był trudnym uderzeniem. W wielu innych sytuacjach golkiper Juventusu zachował zimną krew i uratował Biało-Czerwonych od poważniejszych konsekwencji niż groźna akcja. Do głowy przychodzi mi, chociażby moment z końcówki spotkania, w którym Szczęsny uprzedził wybiegającego sam na sam piłkarza rywali i wybił piłkę.