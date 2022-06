Grzegorz Krychowiak pochwalił się egzotycznymi wakacjami. Pokazał, jakie zwierzę spotkał na plaży

Grzegorz Krychowiak znalazł się na szerokiej liście piłkarzy powołanych na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. Pomocnik FK Krasnodar, który ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w AEK-u Ateny, wystąpił w pierwszych trzech spotkaniach z Walią, Belgią i Holandią. W rewanżu z Czerwonymi Diabłami zabrakło go na ławce rezerwowych, co było zapowiadane już wcześniej, ponieważ pomocnik kadry musiał wrócić do Rosji.

Ze zdjęć zamieszczanych na Instagramie wynika, że 32-latek przed wznowieniem sezonu przygotowawczego udał się na wakacje. Krychowiak przebywa obecnie na Galapagos, gdzie spotkał tzw. uchatki kalifornijskie. Reprezentant Polski opublikował także zdjęcie legwana, którego spotkał na plaży. „Niewiarygodne miejsce” – napisał w opisie do fotografii, pod którymi pojawiło się ponad 6 tys. polubień i kilkadziesiąt komentarzy.

instagram

Niepewna przyszłość Grzegorza Krychowiaka

Przypomnijmy, Krychowiak w marcu udał się na wypożyczenie do AEK-u Ateny, w którym rozegrał dziewięć spotkań, zdobywając dwie bramki i odnotowując dwie asysty. I chociaż media donosiły o tym, że działacze greckiej drużyny chcieliby zatrzymać Polaka w swoim zespole, to jego przyszłość zależy w głównej mierze od FK Krasnodar. Portal sport-express.ru donosił, że pomocnik postanowił zostać w Rosji, o co samego zainteresowanego zapytali dziennikarze.

– Mam ważny kontrakt, więc jestem zobowiązany wobec tego klubu. Trudno jest mi powiedzieć, jak to wszystko się potoczy. Wydaje mi się, że jest taka opcja, że zostanę w Rosji, ale jest jeszcze sporo znaków zapytania – mówił Krychowiak podczas jednej z konferencji prasowej. Jak dodał, kilka drużyn jest zainteresowanych podpisaniem z nim kontraktu, ale kluczowe jest osiągnięcie konsensusu z władzami Kransodaru. – Najważniejsze jest to, abyśmy razem podjęli decyzję, która będzie odpowiadać zarówno im, jak i mnie – stwierdził.

