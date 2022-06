Robert Lewandowski zaczepił hiszpańskiego tenisistę. Jest kibicem Realu Madryt

W czasie, gdy wszyscy transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, ten udał się na zasłużone wakacje, które spędza z żoną i córkami. Ponadto w środę, 22 czerwca obchodził dziewiątą rocznicę ślubu z Anną, o czym napisał na Instagramie. Część wakacji Lewandowscy spędzają w Hiszpanii, ze względu na willę, którą zakupili na Majorce. Z drugiej strony, zamieszczane stamtąd zdjęcia dolewają oliwy do ognia, w kwestii jego odejścia z Bayernu Monachium.

Nowa dyscyplina sportowa Lewandowskiego

Podczas wakacji i regeneracji po ciężkim sezonie, Robert Lewandowski nie zapomina o codziennej aktywności fizycznej. Jeden z treningów zamieścił na swoim Instastories. Co ciekawe, owa aktywność nie była wcale związana z piłką nożną.

Jak widać na nagraniu, piłkarz zaczął ćwiczyć nową dyscyplinę sportową, którą jest tenis ziemny. Efekty tego treningu można zobaczyć na Instagramie „Lewego”, który zażartował i wyzwał na pojedynek legendarnego hiszpańskiego tenisistę - Rafaela Nadala. „Gotowy na grę?” - zapytał Lewandowski.

W momencie pisania tego artykułu Hiszpan nie odpowiedział na propozycję Polaka. Dodatkowym smaczkiem w kontekście pojedynku i ewentualnego transferu Lewandowskiego do FC Barcelony jest fakt, że Rafael Nadal jest kibicem Realu Madryt, co nadałoby temu starciu dodatkowego wymiaru.

Rafael Nadal Parera to hiszpański tenisista, uważany za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny. Największe sukcesy odnosi na kortach ziemnych, a liczni eksperci skłaniają się do uznania go za najlepszego zawodnika w historii specjalizującego się w grze na tej nawierzchni.

