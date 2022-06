Jakub Moder szczerze o wyjeździe na mundial. Ocenił swoje szanse

W minionym sezonie Jakub Moder wystąpił w 32. meczach w barwach angielskiego Brighton. Pomocnik był również ważnym ogniwem w reprezentacji Polski. Niestety na początku kwietnia, w trakcie ligowego starcia z Norwich doznał koszmarnego urazu. Polak, zaledwie kilka minut po wejściu na plan gry, upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Dzień później klubowi lekarze przekazali, że piłkarz zerwał więzadła. Kontuzja ta to gwarancja kilkumiesięcznej przerwy.

Jakub Moder o swoich szansach na mundial. Walka z czasem trwa

23-latek jest już po operacji i obecnie przechodzi proces rehabilitacji. Młody zawodnik z pewnością zrobi wszystko, aby pojechać na mundial w Katarze, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. Jednak to będzie walka z czasem, ponieważ, jak sam przyznał w rozmowie z Łączy Nas Piłka na kanale YouTube, czuje się dobrze, ale proces powrotu do zdrowia przebiega powoli.

– To pierwszy etap, bo jestem dwa miesiące po operacji, więc na razie jest to mozolna praca, ale wszystko idzie ku dobremu. Na ten moment nie ma co przewidywać, bo to jest jeszcze krótki okres po operacji. Zapewne w najbliższych miesiącach będzie wiadomo coś więcej, ale na ten moment nie wyznaczam sobie terminów powrotu – powiedział.

Po chwili dodał, że oczywiście chciałby wrócić do gry, jak najszybciej, lecz ma także na uwadze to, że należy zrobić to bezbłędnie, bez zbędnego pośpiechu. Liczy się dla niego to, aby podobny uraz nigdy już się nie przytrafił. Reprezentant Polski ocenił też swoje szanse na wyjazd na mistrzostwa świata.

– Zawsze jest jakaś szansa. Wiadomo jednak, że to jest bardzo skomplikowana kontuzja i w moim kolanie było na tyle ingerencji podczas operacji, że będzie to długi okres, zanim wrócę. Na pewno zależało mi najbardziej, aby być gotowym na mundial, ale trudno na ten moment określić czy wrócę na czas – podsumował.

Jakub Moder podkreślił także, że kilkukrotnie rozmawiał z Czesławem Michniewiczem, który wsparł go w tym trudnym dla niego okresie oraz zapewnił, że czeka, aż wróci do pełni sił.

