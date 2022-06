Prokuratura składa kasację od wyroku ws. ustawionego meczu. Jadczak: Bardzo złe informacje dla Czesława Michniewicza

„Prokuratura nie poddaje się ws. meczu Górnik Polkowice – Lech Poznań z 2004, gdzie Świt NDM zastosował tzw. podpórkę. Sąd uniewinnił oskarżonych w tej sprawie, b. piłkarzy Lecha, ale śledczy składają kasację” – czytamy we wpisie „Blog Piłkarska Mafia”. Kasacja wyroku to nic innego jak uchylenie go przez Sąd Najwyższy albo Naczelny Sąd Administracyjny. W przypadku tego meczu SN sprawdzi, czy podczas procesu nie doszło do błędów proceduralnych. Sąd nie orzeka w sprawie winy lub niewinności.

Kasacja od prokuratury wobec piłkarzy i masażysty Lecha Poznań

Prowadzący „Blog Piłkarska Mafia” Dominik Panek poinformował w swoim artykule, że kasację od prawomocnego wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w listopadzie 2021 roku złożyła prokuratura. Chodzi o uniewinnienie Piotra R. i Waldemara K. – byłych piłkarzy Lecha Poznań i Roberta D. – byłego masażysty Lecha od zarzutu dotyczącego meczu Górnik Polkowice – Lech Poznań (8 czerwca 2004 roku), gdzie Świt Nowy Dwór Mazowiecki zastosował tzw. „podpórkę”. Chodzi o przyjęcie pieniędzy od klubu, które miały „zmotywować” piłkarzy, do osiągnięcia danego wyniku. To spotkanie miało zadecydować o kolejności w tabeli drużyn Świtu, Górnika i Polonii Warszawa.

W kasacji podkreślono, że Sąd Okręgowy i Apelacyjny nie podważył przebiegu opisanych w akcie oskarżenia zdarzeń, a śledczy, w przeciwieństwie do sędziów mają uważać, że zachowania oskarżonych miały charakter „przestępczy”. Zaznaczono również, że oskarżeni mieli dopuścić się określonych zachowań podczas spotkania w ramach rozgrywek organizowanych przez PZPN. Wnioskodawcy uważają, że było to sprzeczne z regulaminem i zasadami, które mają gwarantować zaufanie społeczne. Prokuratorzy domagają się w kasacji, by móc ponownie rozpatrzeć tę sprawę ze względu na błędy w ustaleniach faktycznych.

Szymon Jadczak: Czesław Michniewicz rozdawał pieniądze z łapówki

Wpis udostępnił Szymon Jadczak z WP, autor tekstu o kontaktach Michniewicza z „Fryzjerem”. Dziennikarz uważa, że to bardzo złe informacje dla Czesława Michniewicza. „Śledczy składają kasację w sprawie meczu, po którym Michniewicz rozdawał pieniądze z łapówki. Prokuratura uważa, że to było przestępstwo” – napisał na Twitterze.

W poniedziałek Czesław Michniewicz powiadomił, że wytoczy pozew o zniesławienie przeciwko Szymonowi Jadczakowi. Pomimo częstych kontaktów selekcjonera reprezentacji Polski z Ryszardem F., ten nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie i cały czas pozostaje przy stanowisku, że jest niewinny. Rzecznik PZPN poinformował, że inicjatywa ta nie będzie finansowana ze związkowych pieniędzy.

