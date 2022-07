To dlatego Grzegorz Krychowiak chce zostać w Krasnodarze. Mocny zarzut ze strony rosyjskiego agenta

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Grzegorz Krychowiak był jedynym zawodnikiem, który postanowił otwarcie sprzeciwić się inwazji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów, a w konsekwencji szybko wyjechać z kraju Władimira Putina. Po krótkim wypożyczeniu do AEK-u Ateny musiał jednak wrócić do macierzystego FK Krasnodaru i… Nie wiadomo, co dalej. Jeden z rosyjskiej agentów twierdzi, że oczywiste jest, iż Polak będzie dalej występował właśnie w Rosji.

Grzegorz Krychowiak zostanie w Rosji?

Na taki scenariusz wskazują również niedawne słowa Davida Manasseha z ICM Stellar Sports. Działacz z agencji reprezentującej interesy Krychowiaka miał jednoznacznie zaznaczyć, że defensywny pomocnik zamierza kontynuować karierę w Rosji.

Tego samego zdania jest niejaki Timur Gurtskaya, który na łamach portalu sport-express.ru wyjawił, dlaczego w zachowaniu reprezentanta naszego kraju nastąpił tak drastyczny zwrot. Piłkarz ten, choć początkowo miał nie wyobrażać sobie gry w państwie rządzonym przez Władimira Putina, teraz ponoć kieruje się przede wszystkim względami finansowymi i to one sprawiają, że chce nadal reprezentować barwy Krasnodaru.

Grzegorz Krychowiak zarabia ogromne pieniądze w Krasnodarze

– Żaden inny klub w Europie nie zapłaci mu trzech milionów euro rocznie. Taki kontrakt mógłby otrzymać wyłącznie w Arabii Saudyjskiej czy Katarze. A że raczej nikt stamtąd się po niego nie zgłosi, to postanowił nadal grać w Rosji – stwierdził Gurtskaya.

Menedżer stwierdził, że w ten sposób Krychowiak wycenił udział w katarskim mundialu na sześć milionów euro, które zarobi przez najbliższe dwa lata. – I tak by nic nie zdziałał na mistrzostwach. Polska odpadnie w fazie grupowej i wróci do domu, a sześć milionów na koncie zostanie – zakończył.

