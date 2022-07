Przełom w sprawie Grzegorza Krychowiaka. Podjął ostateczną decyzję

Od kilku tygodni trwa saga związana z odejściem Grzegorza Krychowiaka z FK Krasnodaru. Przypomnijmy, że podstawowy reprezentant Polski wrócił do klubu z Rosji, po tym jak na początku roku zdecydował się udać na wypożyczenie do AEK-u Ateny. Miało to związek z wojną wywołaną przez rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.

Wyjaśniła się przyszłość Grzegorza Krychowiaka. Polak wyjedzie z Rosji

Rosjanie za pośrednictwem mediów próbowali przekonywać opinię publiczną, że 32-letni zawodnik podjął już decyzję i zostanie w ich kraju na kolejny sezon. Twierdzono, że pomocnik kieruje się tylko swoim dobrem materialnym i nie ma zamiaru rezygnować ze swojej ogromnej pensji wynoszącej ponad 3,5 miliona euro rocznie.

Jednakże przyszłość Grzegorza Krychowiaka wreszcie się rozstrzygnęła. Dziennikarz Piotr Koźmiński przekazał, że w tym tygodniu doszło do spotkania klubowych działaczy z reprezentantem Polski. Piłkarz przekazał im swoją ostateczną decyzję. Zadeklarował, że chce odejść, ponieważ nie ma zamiaru dłużej grać w Rosji.

Według WP SportoweFakty sprawa „Krychy” powinna rozstrzygnąć się do końca tego tygodnia. Zgodnie z nowymi regulacjami FIFA 32-latek może zawiesić swoją umowę z FK Krasnodarem do 30 czerwca 2023 roku. Dziennikarz jednak nie wyklucza, że dojdzie do transferu definitywnego. Doświadczony pomocnik bowiem znalazł się na celowniku drużyn z Arabii Saudyjskiej.

„Al-Shabab rozpoczęło rozmowy w sprawie sprowadzenia byłego gracza PSG, Grzegorza Krychowiaka do Arabii Saudyjskiej. Oferta jest już na stole, decyzja należy do zawodnika” – napisał Fabrizio Romano.

