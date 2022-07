Znany klub zainteresowany napastnikiem reprezentacji Polski. To dość niespodziewany kierunek

Fenerbahce, które w zeszłym sezonie zajęło drugie miejsce w tabeli za Trabzonsporem, kontynuuje poszukiwania napastnika, który pomoże im w nadchodzącej kampanii zdobyć mistrzostwo kraju. Według serwisu fanatic.com.tr turecki klub interesują głównie znane nazwiska takie jak Alexander Sörloth z RB Lipsk, czy Andrea Belotti z Torino.

Transfer Polaka do Fenerbahce

Do tych piłkarzy dołączono kolejne nazwisko, które jest znane w Europie. Jak ustalili dziennikarze, Fenerbahce miało skontaktować się z napastnikiem reprezentacji Polski, Krzysztofem Piątkiem. Zdaniem portalu, klub przedstawił konkretne warunki zawodnikowi Herthy Berlin. „Zapowiada się, że w najbliższych dniach Piątek i zarząd Fenerbahce spotkają się ponownie i będą dążyć do porozumienia” – czytamy.

Krzysztof Piątek w zeszłym sezonie grał w Fiorentinie na wypożyczeniu z Herthy Berlin. Napastnik, którego obecna wartość rynkowa wynosi 12 mln euro, w minionym sezonie zagrał w 14 meczach w Serii A, w których strzelił trzy gole. Jego kontrakt z Herthą Berlin wygasa w 2025 roku, jednak według niemieckiego dziennika „Bild” Krzysztof Piątek nie został uwzględniony w drużynie w nadchodzącym sezonie. Napastnik do tej pory zagrał 23 razy dla reprezentacji Polski. W Biało-Czerwonych barwach trafił do siatki 10 razy.

Robert Lewandowski również chce zmienić klub

Innym napastnikiem reprezentacji Polski, który chce zmienić swój klub, jest Robert Lewandowski. 33-letni piłkarz Bayernu otwarcie o tym przyznał na konferencji prasowej na zgrupowaniu kadry. Najbardziej prawdopodobny wydaje się transfer do FC Barcelony, która złożyła trzy oferty za zawodnika. Ta ostatnia opiewała na 40 mln euro + 5 mln euro bonusów. Jednak Bawarczycy chcą, by piłkarz odszedł z klubu na ich warunkach, czyli wtedy, gdy znajdzie się chętny, by zapłacić 50 mln euro.

Czytaj też:

Robertowi Lewandowskiemu grożą poważne konsekwencje. Tak Bayern może zareagować na strajk