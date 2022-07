Reprezentant Polski znalazł nowy klub. „Najgorzej strzeżona tajemnica”

Po tym jak Derby County spadło na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, Krystian Bielik musiał znaleźć sobie nowy klub, by móc marzyć o wyjeździe na mundial. – Krystian wie, jaka jest sytuacja i doskonale zna moje stanowisko. Trzecia liga angielska to nie jest zły poziom, ale może okazać się jednak, że intensywność tam jest trochę zbyt niska jak na reprezentację Polski – powiedział na czerwcowej konferencji prasowej selekcjoner Czesław Michniewicz.

Reakcja trenera Derby na słowa Czesława Michniewicza

Warunek, który postawił selekcjoner Biało-Czerwonych spotkał się z ostrą reakcją trenera Derby County. – Rozmawiałem z Krystianem po tym, jak selekcjoner reprezentacji Polski wspomniał o konieczności zmiany klubu. Nie sądzę, aby takie postawienie sprawy było fair. To, co mogę powiedzieć o Krystianie i jego charakterze, to fakt, iż jest profesjonalistą w każdym calu – przyznał szkoleniowiec.

Krystian Bielik znalazł nowy klub

Ostatecznie stanęło na tym, co powiedział Michniewicz i Krystian Bielik zmienił barwy. „Witaj ponownie, Krystian!” – napisano na stronie Birmingham City. Przedstawiciele drużyny stwierdzili, że to była „najgorzej strzeżona tajemnica”. Sam pomocnik przyznał w wywiadzie w klubowych mediach, że cieszy się, że wrócił po latach do Blues, bowiem Polak przebywał w 2017 roku na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn.

W Birmingham City występuje obecnie również inny Polak – Przemysław Płacheta, który podobnie jak Krystian Bielik został wypożyczony do ekipy występującej na co dzień w Championship.

