To jego powinien powołać Czesław Michniewicz we wrześniu. Eksperci wyjaśnili, dlaczego

Choć mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami, selekcja do ostatecznego składu Biało-Czerwonych na ten turniej nie jest zamknięta. Przed nami jeszcze wrześniowe zgrupowanie kadry, które powinno w tej kwestii wyjaśnić najwięcej. Dlatego eksperci już teraz zastanawiają się, kogo jeszcze powinien sprawdzić Czesław Michniewicz. Na łamach Przeglądu Sportowego Robert Podoliński oraz Grzegorz Mielcarski wskazali jednego zawodnika godnego powołania.

Eksperci domagają się powołania Damiana Dąbrowskiego do reprezentacji Polski

Według nich nasz selekcjoner powinien mocniej przyjrzeć się pomocnikom występującym w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę to, jakie kłopoty personalne możemy tam mieć. Raczej wątpliwe, by do czasu mundialu wyleczył się Jakub Moder, Krystian Bielik też jest niszczony przez kontuzje, a do tego Grzegorz Krychowiak będzie teraz występował w Arabii Saudyjskiej, a między zakończeniem rozgrywek w tym kraju i turniejem będzie bardzo duży odstęp czasu.

W związku z tym eksperci uważają, że Michniewicz powinien zwrócić uwagę na Damiana Dąbrowskiego. – On był reżyserem, kreatorem wszystkiego dobrego, co działo się w Pogoni. Mamy bardzo niewielu piłkarzy, którzy tak jak on potrafi ą regulować tempo gry – stwierdził Podoliński. – Widziałbym go obok Grześka Krychowiaka, a przed nimi Piotrka Zielińskiego. Damian nieźle broni, Grzesiek dobrze uzupełnia, schodzi po piłkę. Myślę, że stanowiliby monolit – dodał.

Mielcarski natomiast stwierdził, iż jego zdaniem Dąbrowski jest obecnie blisko powołania do reprezentacji Polski, podobnie jak Kamil Pestka z Cracovii w czerwcu. Wtedy defensor pojawił się na zgrupowaniu, ale ostatecznie w seniorach nie zadebiutował.

