FIFA mogła zawiesić reprezentację Polski. Cezary Kulesza zdradził kulisy

Cezary Kulesza udzielił wywiadu portalowi Sport.pl, w którym podsumował swój pierwszy rok w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przypomnijmy, że były szef Jagiellonii Białystok dokładnie 18 sierpnia 2021 roku zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Bońka. W trakcie tych dwunastu miesięcy działo się naprawdę sporo.

Z pracy selekcjonera reprezentacji Polski zrezygnował Paulo Sousa, bojkot spotkania z Rosją, a także wygrane baraże i awans na mistrzostwa świata w Katarze. To oczywiście część wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni tego roku. 60-latek na wstępie podkreślił, że oczywiście nie spodziewał się tych różnych „niespodzianek”, ale według niego związek dał sobie z tym wszystkim radę. Zaznaczył także, że najważniejszy jest dla niego fakt, iż Biało-Czerwonym udało się zakwalifikować na mundial.

Jasna deklaracja Cezarego Kuleszy. Zdradził szczegóły bojkotu meczu z Rosją

Zbigniew Boniek twierdzi, że gdyby on dalej był szefem polskiej federacji piłkarskiej, to Paulo Sousa nie zostawiłby naszej kadry. Cezary Kulesza nie wie, jaka relacja ich łączy, ale uważa, że nie byłoby to dobre dla reprezentacji Polski. W rozmowie poruszono też temat bojkotu starcia z Rosją, co było wynikiem wojny na Ukrainie.

Prezes PZPN-u wprost przyznał, że decyzja ta była ryzykowna, ale konieczna. – Ryzyko było, bo FIFA różnie podchodzi do tego typu sytuacji. Kilka dni temu chociażby zawiesiła tak duży kraj, jak Indie, odbierając mu mistrzostwa świata kobiet do lat 17. Byłem świadomy tego, że coś podobnego może spotkać i nas. Gdy jednak dołączyło do nas więcej państw, nawet 12 czy 14, w FIFA mieli o czym myśleć – stwierdził.

Wielkimi krokami zbliża się też mundial w Katarze. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni trafili do grupy z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. 60-latek określił cel, jaki został postawiony polskim piłkarzom. – Na trzech ostatnich mundialach, na które awansowaliśmy – w Korei i Japonii, Niemczech oraz ostatnio w Rosji — naszej drużynie nie udawało się wyjść z grupy. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Dlatego teraz celem podstawowym musi być awans do fazy pucharowej. A co będzie potem? Czas pokaże – powiedział.

