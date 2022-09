Tego dnia Czesław Michniewicz ogłosi powołania na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Poznaliśmy datę

Wielkimi krokami zbliża się wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego Biało-Czerwoni zmierzą się z Walią i Holandią w Lidze Narodów. W związku z tym rodzą się pytania, kogo powoła Czesław Michniewicz i kiedy odsłoni karty.

Według założeń podczas czerwcowego zgrupowania selekcjoner miał sprawdzić zawodników, co do których nie jest pewien, ale wiele problemów zdrowotnych, m.in. na lewej obronie i w środku pola sprawiły, że już we wrześniu Michniewicz może zacząć eksperymentować ze składem i ustawieniem.

Powołania na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji. Kwiatkowski podał datę

Dziennikarze serwisu meczyki.pl połączyli się z team managerem reprezentacji Polski Jakubem Kwiatkowskim, który uchylił rąbka tajemnicy, co do planów Czesława Michniewicza. Rzecznik reprezentacji zapytany, kiedy będą powołania na najbliższe zgrupowanie ten odrzekł, że 12 września.

Selekcjoner zdecydował poczekać. Na razie zostały wysłane powołania do szerokiej kadry do 40 piłkarzy z lig zagranicznych. W poniedziałek lista zostanie zawężona, dojdą też piłkarze z Ekstraklasy - dodał Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji.

Mundial 2022 w Katarze. Kiedy mecz otwarcia?

Przypomnijmy, tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze odbędą się w innym terminie, niż zwykle. Mundial w 2022 roku będzie pierwszym turniejem tej rangi, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie i w kraju islamskim. Będzie to również pierwszy mundial, który odbędzie się jesienią, a mecz otwarcia tego czempionatu zaplanowany jest na 20 listopada, z kolei wielki finał ma zostać rozegrany 18 grudnia.

