Czesław Michniewicz ma już listę pewniaków na mundial w Katarze. Jest tylko jeden warunek

Przed listopadowym mundialem Czesław Michniewicz ma niemałe problemy, jeśli chodzi o obsadzenie kilku pozycji w reprezentacji Polski. Ze składu wypadło wielu kluczowych graczy, którzy albo są kontuzjowani np. Jakub Moder, albo nie łapią się do składu – Tymoteusz Puchacz, albo będą mieli za mało szans, by wejść w meczowy rytm – Grzegorz Krychowiak.

Jakiś czas temu wraz z Grzegorzem Mielcarskim próbowaliśmy znaleźć receptę na problemy kadrowe oraz podpowiedzieć selekcjonerowi, na kogo warto zwrócić uwagę w kwestii ewentualnego powołania.

Zanim jednak odbędzie się mundial, to Czesław Michniewicz będzie miał szansę poeksperymentować ze składem na wrześniowym zgrupowaniu, gdzie w ramach Ligi Narodów zmierzymy się z Walią oraz Holandią.

Mundial w Katarze. Czesław Michniewicz: Jest osiemnastu pewniaków

Dziennikarze serwisu Sportowy 24 porozmawiali z selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem i zapytali go o główny trzon reprezentacji Polski. – Pewniaków na wyjazd jest w tej chwili osiemnastu – powiedział trener, cytowany przez portal i.pl. Szkoleniowiec dodał, że jeśli ta grupa zawodników uniknie kontuzji, albo kontaktu z koronawirusem, to „na pewno pojedzie na te mistrzostwa”.

Selekcjoner wymienił, że są to Lewandowski, Milik, Szymański, Zieliński. – Do tego Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Glik, Janek Bednarek, i… dziesięciu innych pewniaków – wyliczył selekcjoner.

Michniewicz uważa, że nie ma sensu wymieniać teraz wszystkich nazwisk, choćby dlatego, żeby nie zapeszać. – Zresztą każdy kibic, który śledzi kadrę, może samodzielnie dopisać pozostałe nazwiska – stwierdził były szkoleniowiec warszawskiej Legii.

Michniewicz wie, jak poradzić sobie z szybko kończącą się rundą jesienną

Czesław Michniewicz odniósł się także do mankamentów dotyczących zbyt szybko kończącej się rundy jesiennej, tak jak w przypadku Krychowiaka w lidze arabskiej i sytuacji w MLS, kiedy to Świderski i Jóźwiak mogą nie zagrać w play-offach. Selekcjoner zapytany, czy myślał o organizacji alternatywnych zajęć dla tych zawodników, przyznał, że myślał na różnie sposoby, ale muszą się zgodzić na to ich kluby.

Będziemy o tym rozmawiali na najbliższym zgrupowaniu, Grzesiek wspominał coś o turniejach towarzyskich, które jego Al-Shabab ma rozgrywać po zakończeniu rozgrywek ligowych – zdradził Czesław Michniewicz.

Szkoleniowiec poinformował, że wraz ze sztabem szkoleniowym bierze pod uwagę przygotowanie indywidualnych rozpisek. – Bez tego się nie obejdzie. Tacy zawodnicy jak Grzegorz są ważni dla każdej reprezentacji, doświadczenia nie kupisz za żadne pieniądze, w meczu ze Szwecją przekonaliśmy się wszyscy, ile jeszcze ma do zaoferowania reprezentacji – zakończył.

