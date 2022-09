Czesław Michniewicz zaskoczył powołaniami. Tych piłkarzy nikt się nie spodziewał

Piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Przypomnijmy, Polacy znaleźli się w grupie C z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Przygotowania do turnieju powoli wkraczają w decydującą fazę. Zanim jednak Biało-Czerwoni przystąpią do rywalizacji na imprezie czterolecia, rozegrają we wrześniu mecze w Lidze Narodów.

Czesław Michniewicz powołał zawodników. Wiemy, kto znalazł się na liście

Pewne było to, że na spotkania z Holandią oraz Walią Czesław Michniewicz nie powoła m.in. Matthew Casha, Jacka Góralskiego czy też Kamila Grabary. Każdy z nich jest kontuzjowany. W poniedziałek 12 września selekcjoner przedstawił oficjalną listę zawodników, którzy zostali przez niego powołani.

Szkoleniowiec zdecydował się powołać czterech bramkarzy. Wobec urazu Kamila Grabary czwartym golkiperem, któremu Czesław Michniewicz dał szansę, jest Radosław Majecki. Były zawodnik Legii Warszawa został tego lata wypożyczony z AS Monaco do belgijskiego Cercle Brugge. Poza nim wśród powołanych na tę pozycję znaleźli się Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski oraz Wojciech Szczęsny.

Do kadry wrócą też zawodnicy, którzy podczas ostatniego zgrupowania zmagali się z urazami, a są to m.in. Paweł Dawidowicz oraz Arkadiusz Reca. Jeśli chodzi o obrońców, to selekcjoner zdecydował się powołać jeszcze Jana Bednarka, Bartosza Bereszyńskiego, Kamila Glika, Tomasza Kędziorę, Jakuba Kiwiora oraz Mateusza Wieteskę.

Wśród pomocników natomiast na najbliższym zgrupowaniu pojawią się tacy pewniacy do gry na mundialu jak Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, czy też Piotr Zieliński. Ponadto szansę otrzymał bardzo dobrze grający ostatnio Sebastian Szymański. Co więcej, na liście znaleźli się też Szymon Żurkowski, Karol Linetty, Kamil Grosicki, a także Przemysław Frankowski.

Atak mają zaś tworzyć czterej zawodnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Tym razem powołania nie nie otrzymał Adam Buksa, który dopiero wrócił do gry po kontuzji. W ostatni weekend 26-latek zadebiutował w barwach francuskiego RC Lens.

Czesław Michniewicz postanowił również zaskoczyć, powołując czterech debiutantów — Filipa Jagiełłę z Genoi, 19-letniego Mateusza Łęgowskiego z Pogoni Szczecin, Michała Skórasia z Lecha Poznań oraz Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrad.

Pełna lista powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski

Bramkarze

Wojciech Szczęsny

Łukasz Skorupski

Bartłomiej Drągowski

Radosław Majecki

Obrońcy

Jan Bednarek

Bartosz Bereszyński

Kamil Glik

Tomasz Kędziora

Jakub Kiwior

Mateusz Wieteska



Paweł Dawidowicz

Arkadiusz Reca

Robert Gumny

Pomocnicy

Sebastian Szymański

Nicola Zalewski

Karol Linetty

Grzegorz Krychowiak

Kamil Grosicki

Mateusz Klich

Piotr Zieliński

Przemysław Frankowski

Szymon Żurkowski

Jakub Kamiński

Michał Skóraś



Jakub Piotrowski

Napastnicy

Robert Lewandowski

Arkadiusz Milik

Krzysztof Piątek

Karol Świderski



