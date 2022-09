Czesław Michniewicz wyjaśnił, dlaczego go nie powołał. Mundial może przejść mu koło nosa

12 września poznaliśmy grono szczęśliwców, którzy we wrześniu będą mogli zagrać w dwóch meczach reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz powołał aż 30 piłkarzy, w tym dwóch debiutantów. W tym szerokim gronie zabrakło jednak miejsca dla Tymoteusza Puchacza, co w rozmowie z portalem sport.tvp.pl wyjaśnił sam selekcjoner.

Czesław Michniewicz wyjaśnił, dlaczego nie powołał Tymoteusza Puchacza

– Puchacz pytał mnie o to, jaki zrobić ruch. Mówił mi o ofercie ze Sparty, ale nie wiedział wtedy, że Union Berlin nie chce go puścić. Powiedziałem mu, że teraz nie mam podstaw, żeby go powołać. Trener zapowiedział mu, że teraz będzie dużo rotował, bo Union gra co trzy dni. Jeśli jednak tak nie będzie, to mundial przejdzie mu koło nosa – powiedział trener.

Na razie lewy obrońca/wahadłowy ma ewidentny problem, ponieważ w sezonie 2022/23 nie rozegrał ani minuty, a tylko w dwóch z ośmiu spotkań załapał się na ławkę rezerwowych.

Oprócz niego we wrześniu za grupowaniu zabraknie też Dawida Kownackiego, który jeszcze nie czuł się na siłach, by pomóc reprezentacji, mimo że od początku sezonu 2022/23 jest w dobrej formie. Z powodu kontuzji na kadrze nie stawią się takę Matty Cash oraz Jacek Góralski.

Powołania na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Radosław Majecki

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Paweł Dawidowicz, Arkadiusz Reca, Robert Gumny

Pomocnicy: Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Karol Linetty, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski, Szymon Żurkowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Jakub Piotrowski

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

