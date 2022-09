To już oficjalnie. Wiemy, jak wyglądają nowe koszulki reprezentacji Polski

Tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni prowadzeni przez Czesława Michniewicza trafili do grupy C, gdzie zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Zanim jednak dojdzie do tych spotkań, rozegrają dwa mecze w Lidze Narodów. W poniedziałek 12 września selekcjoner ogłosił powołania na najbliższe zgrupowanie. Natomiast kilka dni później, w czwartek PZPN oficjalnie zaprezentował nową koszulkę, w której będą grać polscy piłkarze.

Nowa koszulka reprezentacji Polski. Piłkarze wkrótce w nich wystąpią

Jeśli chodzi o kolorystykę, to nowy domowy trykot dalej będzie łączył ze sobą tradycyjną biel oraz czerwień. W porównaniu do poprzedniej koszulki reprezentacji Polski na rękawach pojawiły się elementy szarości. Według założenia mają one bowiem symbolizować motyw gniazda orła białego.

„Koszulki utrzymane w klasycznej tonacji odpowiadają najnowszym trendom, mającym na celu spełnienie wysokich oczekiwań każdego fana reprezentacji Polski, niezależnie od płci, pochodzenia, zawodu, wieku czy miejsca zamieszkania” – napisano w oficjalnym ogłoszeniu.

Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN, zdradził natomiast, że głównym celem nowego wzoru koszulki było to, aby stał się on atrakcyjny dla każdego kibica, niezależnie od jego wieku. – Stąd też akcja promocyjna polegająca na zaakcentowaniu jej funkcji nie tylko piłkarskiej, ale również lifestylowej – powiedział, cytowany przez oficjalną stronę PZPN.

– Chciałbym, aby nowa koszulka pozostała w pamięci kibiców jeszcze długo po mistrzostwach świata, stanowiąc również wartość kolekcjonerską. Oznaczałoby to, że nasza kadra odniosła sukces w Katarze. I to jest właśnie moje prywatne marzenie związane z tą piękną koszulką – dodał Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Hasłem promocyjnym #KoszulkaMarzenie, ponieważ to właśnie ten trykot wyraża marzenia i ambicje wszystkich, którzy kibicują Biało-Czerwonym. Ponadto z komunikatu wynika, że w nowych koszulkach Polacy wystąpią już w starciach z Holandią oraz Walią, które zostaną rozegrane w ramach wspomnianej Ligi Narodów. Pierwszy mecz odbędzie się 22 września na PGE Stadionie Narodowym.

