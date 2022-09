Zaskakujące słowa Kamila Grosickiego. Fani reprezentanta Polski mogą czuć się zaniepokojeni

Wśród zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski jest Kamil Grosicki, który jest też poważnym kandydatem do wyjazdu na mistrzostwa świata. Skrzydłowy w jednym z wywiadów zasugerował, że jego przygoda z kadrą zmierza do końca, chociaż to nie oznacza końca sportowej kariery doświadczonego piłkarza.

Kamil Grosicki po raz trzeci za kadencji Czesława Michniewicza znalazł się w kadrze powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski. Skrzydłowy Pogoni Szczecin w rozmowie z WP SportoweFakty nie ukrywał, że nie zamierza zrezygnować z gry w biało-czerwonych barwach chociaż zdaje sobie sprawę, że „lata lecą, jego czas mija”. – Kadra musi inwestować w młodych zawodników. Mam marzenie, by pojechać na mistrzostwa świata, a po mundialu przyjdzie czas na decyzje – stwierdził. Kamil Grosicki pożegna się z reprezentacją Polski? Pomocnik podkreślił, że jest obecnie w formie pozwalającej na grę na poziomie międzynarodowym. Zawodnik nie chce jednak odbierać miejsca w składzie innym piłkarzom i jeśli poczuje, że przegrywa rywalizację sportową, zrezygnuje z gry. – Spokojnie – na ten moment czuję, że reprezentacji mogę dać jeszcze dużo, że mogę być potrzebny. Ale po mundialu? To może być fajny moment na pożegnanie – zasugerował. Jak dodał Grosicki, widział „piękne” pożegnania z kadrą Łukasza Fabiańskiego, Łukasza Piszczka oraz Artura Boruca. – Na każdego przychodzi pora – dodał. Fani Grosickiego wprawdzie mogą być zaniepokojeni jego sugestią, że po mundialu może zakończyć reprezentacyjną karierę, ale to nie oznacza, że 34-latek zamierza przestać grać w piłkę. Skrzydłowy przypomniał, że ma trzyletni kontrakt ze szczecińskim klubem. – Od ostatniej oferty z Francji w styczniu tego roku nic się nie działo na rynku z moim udziałem. Latem przedłużyłem kontrakt z Pogonią i to jest najważniejsze, bardzo się z tego cieszę – zaznaczył. To w praktyce oznacza, że Pogoń będzie prawdopodobnie ostatnim klubem w karierze Grosickiego. Ten chciałby na zwieńczenie przygody z zawodową piłką wywalczyć z Portowcami mistrzostwo kraju oraz Puchar Polski. – To moje marzenie, wtedy będę czuł się spełniony, gdy jako wychowanek zdobędę z Pogonią trofeum – podsumował. Czytaj też:

