Czesław Michniewicz odkrył karty. Podjął decyzję ws. występu Roberta Lewandowskiego

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Zanim jednak Biało-Czerwoni zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną, przyjdzie im zagrać w meczach Ligi Narodów. We wrześniu rywalami Polaków będą Holendrzy oraz Walijczycy. Oba spotkania są ważne w kontekście utrzymania się naszej kadry w najwyższej dywizji tych rozgrywek.

Czesław Michniewicz podjął decyzję ws. Roberta Lewandowskiego. Wiemy, czy zagra w Lidze Narodów

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz nie tylko odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące decyzji, które podjął, jeśli chodzi o powołania, ale także zabrał głos w sprawie personaliów. Wielu reprezentantów Polski jest zagrożona pauzą przez żółte kartki w kolejnym spotkaniu, które może okazać się kluczowe. Ponadto część kadrowiczów dopiero wraca do pełni sił po kontuzjach.

Mimo to selekcjoner odkrył karty i złożył pewną deklarację dotyczącą udziału Roberta Lewandowskiego w meczach Ligi Narodów. Zapewnił, że 34-latek na pewno wystąpi zarówno w rywalizacji z Holandią, jak i Walią. – Robert Lewandowski zagra w obu najbliższych meczach reprezentacji, nie mam co do tego wątpliwości – zapowiedział 52-latek na spotkaniu z mediami.

Jednocześnie do końca nie wiadomo, w jakim ustawieniu przyjdzie zagrać naszej drużynie narodowej. Wiele wskazuje na to, że w co najmniej jednym z meczów Czesław Michniewicz postawi na duet Robert Lewandowski — Arkadiusz Milik. Kapitan kadry zabrał głos w tej sprawie i w samych superlatywach wypowiedział się o swoim koledze z reprezentacji, mówiąc o ich relacji. Zdradził też, co powiedział napastnikowi Juventusu, gdy ten oficjalnie dołączył do Starej Damy.

Czytaj też:

Czesław Michniewicz odpowiedział Rafałowi Gikiewiczowi. Stanowcze i mocne słowa selekcjonera