Szczere wyznanie Roberta Lewandowskiego. Słowa napastnika dają do myślenia

W poniedziałek 19 września rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni w trakcie tego tygodnia zmierzą się z Holandią oraz Walią w Lidze Narodów. Mecze te będą decydujące w kwestii utrzymania się w najwyższej dywizji. Na ten moment drużyna Czesława Michniewicza zajmuje trzecią lokatę, mając na swoim koncie cztery punkty. Smoki zaś mają trzy „oczka” mniej. Dlatego też muszą wygrać dwa ostatnie spotkania, licząc na potknięcie Polaków w starciu z Holendrami.

Robert Lewandowski o zakończeniu kariery. Szczere wyznanie

Przy okazji zgrupowania kadry odbyła się konferencja prasowa. Zgodnie z tradycją udział wziął w niej Robert Lewandowski. Oprócz niego na pytania dziennikarzy odpowiadał selekcjoner reprezentacji Polski. Szkoleniowiec zdradził m.in. czy 34-latek wystąpi w obu starciach Ligi Narodów. Natomiast później kapitan Biało-Czerwonych indywidualnie porozmawiał z przedstawicielami mediów.

Lider FC Barcelony udzielił wywiadu TVP Sport. Został zapytany przez Jacka Kurowskiego o zakończenie reprezentacyjnej kariery. Spodziewać się można bowiem, że zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata będą dla niego ostatnimi turniejem. – Nie zastanawiałem się nad tym. I to powinna być odpowiedź. Bo jak zacznę się zastanawiać, to myślę, że będziemy wtedy mieli problemy – powiedział z uśmiechem na ustach „Lewy”.

Robert Lewandowski odniósł się też do niedawnego meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Napastnik chciał za wszelką cenę wpisać się na listę strzelców, udowadniając, że Duma Katalonii jest lepszym zespołem od Die Roten. Jednakże sztuka ta mu się nie udała. Mistrzowie Niemiec wygrali 2:0.

– Emocjonalnie zdecydowanie był to dla mnie mecz inny niż tylko stricte sportowy. Mimo że bardzo chciałem, to co chwilę w głowie pojawiały się jakieś znaki zapytania. To było dla mnie ciężkie wyzwanie. Też jestem człowiekiem i też mam emocje – dodał.

Czytaj też:

Robert Lewandowski wprost o reprezentacji Polski. Wskazał kluczowy problem