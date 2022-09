Adam Nawałka o duecie Lewandowski – Milik na MŚ. Wymowne słowa o Grzegorzu Krychowiaku

Wraz z dobrą formą Arkadiusza Milika w Juventusie, który w sześciu spotkaniach w barwach włoskiego klubu zdobył trzy bramki i jest najjaśniejszą postacią drużyny. Choć cały zespół jest krytykowany, z Vlahoviciem i Allegrim na czele, to Polak zyskał sympatię kibiców i dziennikarzy, którzy okrzyknęli go „transferem roku”.

W związku z dobrą formą 28-latka i wybitną grą w barwach FC Barcelony Roberta Lewandowskiego odżył pomysł z tym duetem na mundialu w Katarze. Przypomnijmy para Lewandowski i Milik przed mistrzostwami Europy we Francji w 2016 roku strzelili łącznie 66 goli i byli najskuteczniejszym reprezentacyjnym napastników w tamtym czasie. Z kolei w eliminacjach do tego turnieju kapitan Biało-Czerwonych z 13 golami został królem strzelców, a wychowanek Górnika Zabrze z sześcioma ostatnimi podaniami został najlepszym asystującym.

Adam Nawałka o duecie Lewandowski – Milik: To dobry pomysł

Dziennikarze Sportowych Faktów WP porozmawiali z tym, który postawił na ten duet w ataku, czyli z Adamem Nawałką. Były selekcjoner zapytany, czy powrót do tej dwójki napastników to dobry pomysł, odpowiedział, że jeśli Milik będzie dalej prezentował taką dyspozycję, to „należy z niego skorzystać”.

Były trener m.in. Lecha Poznań stwierdził, że napastnik Juventusu daje przewagę, bo jest wszechstronny i może występować w kilku systemach. – W ustawieniu 1-4-4-2 z dwójką napastników czy 1-3-4-3. Przypuszczam, że trener Michniewicz będzie szukał dla niego miejsca – powiedział. Zdaniem Adama Nawałki Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik „czują się” na boisku.

Były selekcjoner dopytany, dlaczego akurat wybrał Milika, ten odpowiedział, że wiedział, iż ten odnajdzie się jako cofnięty napastnik, grający na pozycji numer 10. – Widziałem, że jest w tym pomyśle olbrzymi potencjał. Próbowałem też innych wariantów, ale Arek był najlepszym kandydatem – dodał.

Wymowne słowa Adama Nawałki wobec Grzegorza Krychowiaka

Na byłym selekcjonerze Biało-Czerwonych oprócz Arkadiusza Milika w ostatnim czasie zrobili wrażenie m.in. Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. Adam Nawałka wymienił jeszcze Grzegorza Krychowiaka, który jego zdaniem jest ważny dla tej kadry i jest murowanym kandydatem do wyjściowej jedenastki na mundialu. – Obecnie nie ma lepszego defensywnego pomocnika w Polsce. Od lat prezentuje ustabilizowaną formę i zachowuje ciągłość gry, co w jego przypadku jest kluczowe – stwierdził.

Jednak sam Nawałka przyznał, że w związku z tym trzeba również od Krychowiaka bardzo dużo wymagać, jeśli chodzi o zadania taktyczne. – On musi czuć pozytywne ciśnienie i być świetnie przygotowany fizycznie. Przy dobrym treningu ta przerwa przed mundialem nawet dobrze mu zrobi – zakończył.

Czytaj też:

Jak oglądać mecz Polaków z Holandią?