Louis van Gaal wskazał, co mogą osiągnąć Polacy na mundialu. Wyróżnił dwóch naszych piłkarzy

Przed meczem Polska – Holandia w Lidze Narodów UEFA, Louis van Gaal postanowił wypowiedzieć się na temat możliwości naszej reprezentacji w kontekście zbliżających się mistrzostw świata. Legendarny trener ocenił, na co będzie stać Biało-Czerwonych pod względem sportowym podczas katarskiego czempionatu. Na konferencji prasowej pod lupę wziął dwóch piłkarzy z naszej drużyny, którzy najbardziej mu imponują.

Louis van Gaal mówi, co może osiągnąć reprezentacja Polski na mistrzostwach świata

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że jednym z nich jest oczywiście Robert Lewandowski. Według Holendra nasze wyniki będą zależały głównie od tego, czy skutecznie wykorzystamy jego możliwości. – Nie da się porównać do żadnego innego napastnika na świecie. To niesamowite, że zmienił ligę, kraj, kulturę i nadal strzela tyle goli. Lubię go jako człowieka, ale jeszcze bardziej jako piłkarza – pochwalił kapitana reprezentacji Polski, cytowany przez portal sport.tvp.pl.

Van Gaal sądzi, iż dzięki snajperowi FC Barcelony możemy osiągnąć wiele w trakcie nadchodzących mistrzostw świata. – Polska z takim napastnikiem jak Lewandowski może grać nawet w półfinale mundialu – powiedział szkoleniowiec prowadzący Oranje.

Louis van Gaal komplementuje Sebastiana Szymańskiego

Komplementy od tej żywej legendy holenderskiej piłki nie skończył się jedynie na zachwytach nad „Lewym”. Oprócz niego trener wyróżnił jeszcze jednego gracza Biało-Czerwonych. – Bardzo podoba mi się Sebastian Szymański. Wcześniej nie znałem go za bardzo. Mając go na boisku, Robert może liczyć na wiele asyst – uzupełnił van Gaal.

Rzeczywiście nasz ofensywny pomocnik dobrze odnalazł się po transferze do Eredivise. W tym sezonie rozegrał już siedem spotkań w barwach Feyenoordu Rotterdam, w których uzbierał trzy asysty i dwa razy trafił do siatki.

