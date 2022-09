Jerzy Dudek wskazał, co będzie nam sprzyjało przed MŚ. Tak powinniśmy podejść do meczu Polska – Holandia

Już niebawem reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w Lidze Narodów UEFA. Rozgrywki te są ważne dla Biało-Czerwonych głównie z tego powodu, że możemy się w nich przetestować na tle uznanych, mocnych rywali, a do tego przygotowywać się do zbliżających się mistrzostw świata. Jerzy Dudek podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat naszej kadry przed meczem z Oranje, a także wskazał jedną rzecz, która może okazać się nam bardzo pomocna w kontekście katarskiego czempionatu.

Jerzy Dudek przed meczem Polska – Holandia w Lidze Narodów UEFA

Co prawda większość kibiców, ekspertów czy dziennikarzy traktuje rozgrywki Ligi Narodów właśnie jako przetarcie przed mundialem, lecz były golkiper Liverpoolu zwrócił uwagę również na inny ważny aspekt tych rozgrywek.

– Walczymy o to, by nie wypaść z elitarnego grona i dalej mierzyć się z najlepszymi, to też ważne. Dlatego wydaje się, że trener Michniewicz będzie szukał optymalnego składu i stabilizacji. Te spotkania mogą nam dać odpowiedź na wiele pytań – stwierdził na łamach gazety „Fakt”.

Faktycznie Dudek ma rację o tyle, że im częściej rywalizujesz na wysokim poziomie, tym jest większa szansa, że zrobisz większy progres w krótszym czasie i czegoś się nauczysz. A czasu na polepszanie się nie ma wiele, wszak już w drugiej połowie listopada 2022 roku rozpocznie się mundial w Katarze.

To dobrze dla reprezentacji Polski, że przed mistrzostwami świata nie będzie długiego zgrupowania

Wielu selekcjonerom sen z powiek spędza fakt, iż nie będą oni w stanie przeprowadzić odpowiednio długich zgrupowań przed tą imprezą. Dudek, wręcz przeciwnie, uważa, iż w pewnym sensie to może pomóc Biało-Czerwonym i stanowić ich atut.

– To dla ans dobra informacja, że nie będzie obozu. Dobrze przygotować się do turnieju udało nam się zaledwie raz, w 2016 roku. Teraz nie dość, że piłkarze będą w dobrej formie fizycznej, to jeszcze odpadnie element zmęczenia mentalnego. W trakcie zgrupowań przed takimi imprezami zawsze jest dużo wolnego czasu i jakoś trzeba nim gospodarować – wyjaśnił swój punkt widzenia.

